Oriol Pujol demana substituir l'ingrés a la presó pel cas ITV per treballs a la comunitat

La defensa de l'exdiputat i ex secretari general de CDC Oriol Pujol ha demanat avui evitar el seu ingrés a la presó pel cas ITV. Pujol va arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia i es va estalviar el judici amb jurat popular. El pacte implicava una condemna de dos anys i mig de presó i, per tant, l'entrada en un centre penitenciari. Fa dues setmanes la Fiscalia va sol·licitar l'ingrés immediat a la presó de Pujol, i l'Audiència de Barcelona l'havia citat avui. En una vista, que s'ha fet a porta tancada, la defensa de l'exdiputat ha al·legat que es pot substituir la pena de presó per treballs a la comunitat. De fet, ha exposat que Pujol ja fa voluntariat social en dues entitats. La jutge prendrà una decisió els pròxims dies.

La Fiscalia ha demanat que, per raons d'exemplaritat pública, l'ex secretari genereal de CDC entri a la presó. Un argument que la defensa d'Oriol Pujol, representada per l'advocat Xavier Melero, ha assegurat que és igual d'efectiu amb els treballs en benefici a la comunitat. Melero ha afegit que les persones que tenen projecció pública, com és el cas de Pujol, també poden donar exemple amb els treballs a la comunitat. "La suspensió i la substitució de l'ingrés a la presó és possible", ha assegurat l'advocat, que ha subratllat que l'exdiputat ha expressat el seu penediment pels fets. En el pacte de conformitat amb la Fiscalia, Pujol va admetre que va cobrar comissions d'empresaris a canvi d'afavorir-los amb la seva influència en les concessions de les ITV.

Melero ha demanat que "no es desestructuri més" el projecte de vida d'Oriol Pujol i que es tingui en compte la seva "vocació pública", que ara es materiatlitza en forma de voluntariat social en els serveis de menjadors comunitaris de dues entitats. La jutge haurà de resoldre si envia Pujol a la presó o accepta la petició de substituir l'ingrés pels treballs a la comunitat. En la vista d'avui l'Audiència també havia convocat, una hora després de Pujol, l'empresari Sergi Alsina –amic seu i també condemnat pel cas ITV– per decidir igualment sobre la seva entrada a la presó.