Els comuns criden el PDECat i ERC a parlar dels pressupostos per evitar l'auge de la ultradreta a nivell estatal

Catalunya en Comú tem que un avançament electoral a l'Estat provoqui uns resultats com els que s'han vist a Andalusia i és per això que torna a posar el focus en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Constatada la "preocupació" per la irrupció de Vox i l'increment de les "forces reaccionàries", el portaveu dels comuns, Joan Mena, ha fet una crida al PDECat i ERC perquè repensin el seu no rotund als comptes de Pedro Sánchez. "Ningú entendria que els partits polítics catalans no participin en aquest acord i no formin part de la solució", ha expressat en roda de premsa aquest dilluns.

Tot i que Podem ha sostingut d'ençà que es va presentar el pacte de pressupostos que no eren els números que hauria volgut presentar, Mena ha assegurat que són els comptes "de les mobilitzacions i les classes populars, que donen resposta a allò que expressa la societat". Per això, ha instat també el PSOE a implicar-se més per buscar l'aval de les formacions independentistes, encara que després dels resultats a Andalusia, li pugui passar factura anar de bracet del sobiranisme. "Qualsevol esforç per aprovar els pressupostos serà benvingut. Segurament ha de fer reunions i trobades amb els grups del Congrés i amb el Govern per aplanar el camí del diàleg", ha defensat Mena.

En aquestes relacions entre la Generalitat i la Moncloa, Quim Torra defensa que el 21 de desembre se celebri una trobada bilateral de govern a govern. Mena ha destacat la "urgència" amb la qual s'haurien de reunir els dos executius, però ha anotat que el format és "anecdòtic". "Apel·lem a la responsabilitat del govern Sánchez", ha subratllat.

Cs i la "regeneració democràtica"

Malgrat que Mena no ha volgut explicitar quina és la idea dels comuns de cara al govern d'Andalusia, ha insinuat que caldria fer un acord per a la "regeneració democràtica" que exclogués Vox de l'equació. El portaveu de CatComú ha interpel·lat directament Ciutadans i s'ha preguntat si "obrirà les portes a Vox al govern d'Andalusia". "Si ho fa, renuncia a la idea de la regeneració democràtica", ha advertit. En aquest sentit, Mena ha assenyalat que cal un govern a la Junta d'Andalusia que "busqui solucions i no formi part del problema", en referència al protagonisme de l'extrema dreta.

Davant els mals resultats d'Endavant Andalusia, Mena ha considerat que caldrà fer "autocrítica" i reflexionar per quins motius els vots que no han anat al PSOE no han anat a parar a la formació lila. El portaveu dels comuns ha assegurat que la coalició andalusa està "fent reflexions" sobre com ha sigut possible que la baixa participació hagi "obert les portes a una aliança reaccionària".

En aquest context, Mena ha defensat la necessitat de bastir "aliances progressistes i feministes" que encarnin l'esperit de la vaga feminista del 8 de març "per no retrocedir democràticament". "El 8-M és el moviment transversal que ens ha guiat en el que volem ser. Hem de continuar fent passos endavant", ha apuntat.