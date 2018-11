El PDECat porta al Congrés la reprovació del rei Felip VI aprovada al Parlament

El grup del PDECat al Congrés de Diputats ha registrat aquest dijous una proposició no de llei que demana reprovar el rei Felip VI pel seu discurs el 3-O. El text és el mateix que es va aprovar a l'octubre al Parlament de Catalunya amb els vots de JxCat, ERC i els comuns i l'abstenció de la CUP, i critica el monarca per "la seva intervenció en el conflicte català", així com la "justificació de la violència" dels cossos policials espanyols durant l'1 d'Octubre. Així, el Congrés haurà de debatre la mateixa reprovació al rei que el govern espanyol ha recorregut al Tribunal Constitucional (TC).

Abans d'arribar al ple, però, caldrà que superi el tràmit de la mesa, que cada dimarts decideix quins aspectes es debaten i quins no, i que està controlada per una majoria de PP i Ciutadans.

Rebuig del posicionament del rei sobre l'1-O

La proposició demana al Congrés "rebutjar i condemnar" el posicionament del cap de l'Estat, la seva participació en el conflicte català "i la justificació de la violència exercida pels cossos de l'Estat l'1-O". En el text es proposa que el Congrés manifesti el compromís amb els valors republicans i "aposti per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia". Inclou un punt que emplaça les institucions de l'Estat "a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política".

L'escrit també "reprova els actes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces amb l'aplicació del 155, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra drets fonamentals". A més, fa referència "al diàleg, l'acord i el respecte de la pluralitat".

JxCat i ERC volen tornar a reprovar Felip VI per les pressions a empreses

Avui mateix, JxCat i ERC han registrat una proposta de resolució per tal que el Parlament "reprovi la participació" de Felip VI "en la campanya coordinada de pressions polítiques a entitats econòmiques", en referència a l'exclusiva de l'ARA sobre la guerra econòmica de la Zarzuela i la Corona contra el Procés.

Sota el títol 'Proposta de resolució sobre l'operació d'estat per desestabilitzar l'economia catalana', el text, avançat per 'Nació Digital' i al qual ha tingut accés l'ACN, s'ha de debatre i votar a la comissió d'Empresa i Coneixement. Tant JxCat com ERC també proposen reprovar "les actuacions liderades" per l'exministre d'Economia Luis de Guindos "que va organitzar una retirada concertada de dipòsits" de diverses agències estatals per tal de "desencadenar una fuga de capitals que forcés les principals institucions bancàries a canviar la seu social fora de Catalunya". En aquest punt, JxCat i ERC consideren també que això és "incompatible amb la missió" del Banc Central Europeu –ara De Guindos n'és el vicepresident– de "garantir la seguretat i la solidesa del sistema bancari" de la Unió.

En un primer punt, JxCat i ERC també volen que a través de la comissió es condemni una "campanya per desestabilitzar l'economia catalana per part del govern de l'Estat" durant el mes d'octubre del 2017, així com "la instrumentalització dels dipòsits bancaris de l'Estat per crear inestabilitats i les pressions a empreses i organitzacions econòmiques per traslladar la seu social".

A més, també plantegen un punt perquè la cambra "denunciï el greu perill" que van suposar aquestes accions que denuncien, "malgrat que finalment només va aconseguir condicionar la decisió sobre el canvi de seu social d'una petita part de la base empresarial" de Catalunya. "Podrien haver tingut conseqüències molt més greus, amb el potencial de desencadenar un pànic bancari que fes trontollar la liquiditat de les principals entitats financeres del país", afegeix el text.

En un últim punt, JxCat i ERC proposen a la comissió d'Economia instar els partits amb representació a les Corts a donar suport a la creació d'una comissió d'investigació sobre aquesta suposada operació arran de l'1-O per tal d'exigir al govern espanyol "una explicació clara, detallada i transparent sobre l'operació d'estat per desestabilitzar l'economia catalana".