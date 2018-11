El PDECat rebutja un augment d'impostos i aposta per posar l'atenció en la lluita contra el frau

El secretari d'organització del PDECat, Ferran Bel, ha rebutjat que els pressupostos suposin un augment d'impostos amb l'argument que "Catalunya és el lloc de tot l'estat espanyol on la pressió fiscal és més elevada". En una entrevista a Ser Catalunya, Bel ha defensat que hi ha marge per incrementar els ingressos sense augmentar la pressió fiscal i ha apostat per centrar l'atenció en la lluita contra el frau. "L'important és que abans d'apujar impostos, paguin els que no paguen", ha afegit. Així doncs, el PDECat accepta només una modificació d'impostos relacionada amb alguns tributs mediambientals. Bel veu les probabilitats del Govern d'arribar a un acord amb els comuns sobre els pressupostos entre un 7 i un 9 sobre 10.

El president del PDECat, David Bonvehí, ja va rebutjar aquest dilluns un augment de la pressió fiscal a Catalunya. A diferència de JxCat, que ha evitat pronunciar-se sobre la proposta que han fet els comuns per donar suport als comptes del Govern, Bonvehí va qualificar de "línia vermella" una possible pujada d'impostos a les "classes mitjanes". "Ens agradaria que els comuns no ens canviessin el model fiscal", va dir després de la reunió del comitè nacional del partit, que reuneix la direcció i càrrecs electes. En tot cas, Bonvehí va aclarir que parlava "estrictament" com a president del PDECat sent conscient que dins de JxCat hi ha altres sensibilitats que poden "modular" aquest posicionament.

Els comuns aposten per una reforma fiscal progressiva que implicaria tocar els impostos de successions i donacions, patrimoni i IRPF. El Govern va explicar dimarts que portarà els pressupostos al Parlament quan tingui "encarrilat" un acord amb els grups parlamentaris perquè puguin superar el primer tràmit a la cambra amb el debat a la totalitat. En aquest sentit, tot i que d'entrada l'executiu no plantejarà una reforma fiscal en el projecte, es va mostrar disposat a negociar-ho amb els comuns i va negar que hi hagi discrepàncies entre els consellers sobre si apujar o no els impostos.