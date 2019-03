El PP fitxa el periodista de ‘Libertad Digital’ Pablo Montesinos com a número u a Màlaga

El PP ha fitxat el periodista de ‘Libertad Digital’ i tertulià de diversos programes de La Sexta Pablo Montesinos com a número u en la llista de Màlaga per a les eleccions espanyoles. Segons han confirmat fonts populars, el periodista farà el salt a la política integrant-se com a independent en la llista, després d’una negociació que s'ha tancat aquesta mateixa setmana amb una reunió entre el líder del partit, Pablo Casado, i el mateix Montesinos.

El periodista feia 10 anys que cobria la informació del PP per al portal digital de Federico Jiménez Losantos, i ho compaginava amb les tertúlies en diversos programes de La Sexta, com ‘La Sexta noche’, ‘Al rojo vivo’ o ‘Más vale tarde’.

El partit té intenció de presentar els candidats a les diferents demarcacions aquest cap de setmana, un cop complert el termini per a la inscripció de candidatures. El secretari general popular, Teodoro García Egea, ja havia anunciat la seva intenció d’incorporar independents a les llistes, com ja han fet altres partits, especialment Ciutadans, el més actiu en la política de fitxatges en les últimes setmanes.