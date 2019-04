El PP i el PSOE catalanitzen les eleccions europees

Neutralitzar qualsevol efecte de la internacionalització del Procés. Aquesta és la tasca que tant el PSOE com el PP s’han posat com a prioritària a Europa, i ho han demostrat amb els perfils que han situat al capdavant de les seves respectives llistes a les eleccions del 26 de maig. A la ja coneguda candidatura de l’encara ministre d’Exteriors, Josep Borrell, pels socialistes, ahir s’hi va sumar la de l’exministra de Sanitat Dolors Montserrat pels conservadors, que es marquen com a objectiu “invertir el relat de les fake news ” a Catalunya, tal com va manifestar ahir el president del PP, Pablo Casado, quan va confirmar la decisió en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press.

El líder dels populars va admetre ahir que havia hagut d’actuar a contracorrent de les apostes dels altres partits. Sobretot dels independentistes, que han optat per situar Oriol Junqueras (ERC) i Carles Puigdemont (JxCat) al capdavant de les seves llistes al Parlament Europeu. Però també de Borrell, que les últimes setmanes havia engegat la campanya d’Espanya Global per contrarestar l’altaveu internacional que l’independentisme vol fer del judici al Tribunal Suprem. Aprofitant aquesta notícia ahir Casado va haver de respondre si no havia sigut cruel oferint la cartera d’Exteriors a Albert Rivera en cas de formar govern després del 28-A, i va assenyalar que no es va tractar d’una proposta sinó d’una opinió que el líder taronja seria “millor” ministre d’Exteriors que “qualsevol altre membre del govern del PSOE”.

En qualsevol cas, una de les veus principals per projectar la visió exterior del PP serà la de Montserrat -amb Esteban González Pons de número dos-, que ahir ja es va estrenar com a candidata advertint que el 26-M és una data “transcendental perquè hi ha en joc l’amenaça de l’antipolítica, el populisme i el nacionalisme que vol trencar la Unió Europea”. Així, es va mostrar convençuda que la seva candidatura “posarà fre al relat fake del nacionalisme [català]” i que el “derrotarà a les urnes”. L’exministra catalana torna a ser una de les escollides per entonar el discurs més bel·ligerant contra l’independentisme, aquest cop a Europa. Amb la seva victòria a les primàries internes, Casado ja va remoure les fitxes del grup parlamentari al Congrés i va situar Montserrat com a portaveu, tot i que algun cos a cos no gaire encertat a la cambra baixa va suscitar les primeres crítiques al relleu.

La via d’escapatòria a Europa

Montserrat havia sonat per encapçalar la llista dels populars al Congrés per Barcelona, però Casado va optar per recuperar la figura de Cayetana Álvarez de Toledo. L’ARA ja va apuntar aleshores la possibilitat que el líder conservador reservés a Montserrat un lloc a Europa, i ahir fonts populars confirmaven que es va tancar quan Álvarez de Toledo va donar el sí. Casado ha compensat amb la llista de les europees els compromisos implícits amb l’equip de María Dolores de Cospedal, que li va donar suport a les primàries internes del PP -és el cas de Montserrat-, i també ha donat sortida a altres perfils, com el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido -quart-, José Manuel García-Margallo -setè- i Juan Ignacio Zoido, que en la dotzena plaça podria quedar fora de l’Eurocambra.