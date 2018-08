El PP exigeix a Sánchez que cessi la ministra de Justícia pels "tombs" en la defensa de Llarena

El PP eleva el to i, després d'haver instat la fiscalia que presenti una querella contra el jutjat que ha citat el jutge Pablo Llarena a Bèlgica, ara exigeix al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que cessi immediatament la ministra de Justícia, Dolores Delgado, pels "tombs" en la defensa del magistrat. Si no ho fa, es plantegen demanar la reprovació de Delgado, segons ha avançat la portaveu dels populars al Congrés, Dolors Montserrat, en declaracions des del Senat, on s'han reunit els grups parlamentaris. La mesura arriba després que el PP ja demanés ahir dilluns la compareixença de la ministra al Congrés i que Ciutadans presentés una proposició no de llei perquè la cambra baixa doni suport "sense fissures" a jutges i fiscals.

El líder del PP, Pablo Casado, ha evitat reclamar ell mateix la dimissió de la ministra, però sí que s'ha posat la medalla que el govern espanyol ha canviat de parer sobre Llarena gràcies a les pressions dels populars. "El que és un assumpte d'estat són les rectificacions i l'error de Sánchez", ha replicat des de Tarazona (l'Aragó) a les declaracions que el president espanyol ha fet des de Xile. "Estem veient que el senyor Sánchez va fent tombs i només encerta quan recula", ha afegit.

També ha incidit en el que considera "mentides" de l'independentisme pels errors de traducció en les declaracions de Llarena al francès a la demanda civil. "Les mateixes mentides de Puigdemont les veig en el govern espanyol per explicar per què deixaven a l'estacada Llarena", ha assenyalat. I és que les últimes contradiccions de Sánchez estan donant ales a l'oposició. Ara bé, dins del PP també hi ha divergències: Casado ha matisat les paraules del seu líder a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, i considera que no s'ha de treure la competència dels Mossos d'Esquadra per les identificacions a les persones que treuen llaços grocs, sinó que directament s'ha de "cessar" els líders independentistes. Una nova crida, en aquest sentit, a aplicar l'article 155 de la Constitució.

L'objectiu del PP és aprofundir en la fractura entre el poder executiu i judicial, controlat per les faccions més conservadores amb el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, al capdavant. Casado ha recordat que es reunirà el 3 de setembre amb les associacions de jutges i fiscals. "Molts espanyols ens sentim Llarena, som Llarena", ha conclòs Dolors Montserrat.