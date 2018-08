Casado reclama a la fiscalia que estudiï una querella contra el jutjat belga que ha citat Llarena

Pablo Casado i Albert Rivera han trobat en el canvi de posicionament del govern espanyol sobre la defensa del jutge Pablo Llarena a Bèlgica en un filó per posar en dubte la credibilitat de Pedro Sánchez, que aquesta setmana està lluny de Madrid de gira per diversos països de l'Amèrica Llatina. Per al líder del PP, la decisió a última hora, del ministeri de Justícia, de contractar un advocat a Bèlgica que defensi també el jutge en la citació del pròxim 4 de setembre -tal i com reclamava el Poder Judicial- és una mostra més dels "tombs" que està fent constantment la Moncloa en les seves polítiques. Primer en la política migratòria, amb l'acollida de l'Aquarius i l'anunci de retirar les gavinetes de les tanques de Ceuta i Melilla, per després acabar tornant les persones que arriben a Espanya a través d'un acord dels anys 90 molt similar a les devolucions en calent. I segon, amb l'acord arribat amb Podem per reformar la llei d'estabilitat perquè el PP no pugui vetar al Senat el sostre de defensa.

"El govern acaba fent el que ha reclamat el PP els últims mesos. Jo faig una crida i enumero les mesures, com vaig fer amb la immigració, i el govern espanyol acaba abraçant les meves polítiques", ha assenyalat aquest dilluns Casado en declaracions als passadissos del Congrés abans d'entrar a la reunió de la Diputació Permanent, l'alternativa als plens durant els períodes en què no hi ha sessions. En aquest sentit, el líder del PP ha assenyalat que han demanat la compareixença de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, perquè expliqui el "canvi de posicionament" de l'executiu socialista amb la demanda a Bèlgica. I ha fet un pas més enllà: Casado ha instat també la fiscalia general de l'Estat "a mirar fins a quin punt pot querellar-se contra el jutjat belga" que ha citat Llarena per "voler decidir" sobre la justícia espanyola". "El govern [espanyol] està obligat a tutelar Llarena", ha insistit.

540x306 Rivera, en una imatge d'arxiu / ACN Rivera, en una imatge d'arxiu / ACN

Rivera també ha decidit tirar pel dret tot i el canvi de parer de la Moncloa. Rivera ha presentat aquest dilluns una proposició no de llei al Congrés en què demana a la Cambra que doni suport "sense fissures" la tasca de jutges i fiscals. També ha reclamat que el govern espanyol doni "tot el seu suport i assistència" a Llarena. "Hem vist com s’assenyala els jutges, com se’ls rodeja als jutjats, com s’amenaça les seves famílies", ha denunciat Rivera, que ha afegit que volen que el "Congrés es pronunciï clarament per donar suport a la tasca de jutges i fiscals".

Rivera ha defensat que "els espanyols han de saber que el Congrés ha d’actuar davant la deriva d’un govern inquilí en mans de Torra i Puigdemont" i ha afegit que "és important que el Congrés faci el seu paper de contrapoder i de control a un govern descontrolat en mans de Torra i Puigdemont". En aquest sentit, ha apuntat que el Congrés ha de dir al govern el que ha de fer, ja que "fins ara no ha fet res".

ERC retreu "poca valentia" a Sánchez

Al seu torn, Rufián ha censurat "la poca valentia" de Sánchez per defensar ara Llarena, el que per a ERC demostra la "nul·la separació de poders a l'Estat". En declaracions als periodistes, Rufián ha considerat que el fet que des de la Moncloa "defensin un jutge que s'ha mostrat un "lacai de segons quan despatxos de Génova 13, el que va és constatar que el PSOE l'únic que vol és no molestar molt". Ara bé, el portaveu adjunt dels republicans al Congrés ha dit que pot seguir comptant amb ells "per qualsevol iniciativa social que dignifiqui la vida de la gent", però estarà enfront si es tracta d'"atemptar contra els drets civils".

En la mateixa direcció s'ha expressat la portaveu adjunta d'Units Podem al Congrés, Ione Belarra, qui ha assenyalat que "no és el més adequat" intentar "defensar amb els impostos dels espanyols i les espanyoles un jutge per una qüestió privada". Sobre la polèmica pels llaços grocs, ha dit que "posar llaços forma part de la llibertat d'expressió" i ha criticat que alguna gent "els retiri". Considera que hi ha "molts mecanismes democràtics i polítics" que pot utilitzar l'unionisme per retirar-los.

Llaços grocs

Sobre aquest tema, i tot i que el propi agressor de la dona que retirava llaços grocs nega que hi hagués motivació política, Albert Rivera ha assegurat que "la situació de Catalunya no és normal. "Em sorprèn que hi hagi gent que justifiqui això", ha apuntat Rivera, que ha afegit que estaran "al costat de la víctima".

Davant d'aquests fets, el líder de Cs ha reivindicat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que insti al president de la Generalitat, Quim Torra, a complir la Constitució. En cas que no ho faci, ha insistit a tornar a aplicar el 155. En cas que Sánchez no accedeixi a fer-ho, l'insta a garantir la neutralitat de l'espai públic.