Ciutadans i comuns rebutgen l'oferta del PP de pactar un candidat de consens

Resten menys de 24 hores perquè es constitueixi el Parlament i la majoria independentista encara no ha fet públic el seu candidat a presidir la cambra. De fet, hi ha una escletxa per la que ERC, JxCat i la CUP podrien perdre el control de la mesa i els grups constitucionalistes exploren el camí que permeti acabar amb la majoria independentista. Tot depèn de la decisió que faci la mesa d'edat sobre la delegació de vot dels presos polítics i, sobretot, de l'actitud dels comuns. El PP ha demanat aquest dimarts que es pacti amb Catalunya en Comú Podem un candidat de consens, fins i tot encara que acabi presidint la cambra un diputat dels comuns.

Aquest dimarts, Albiol s'ha reunit amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, i en les últimes hores també s'ha trobat amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Arrimadas ja ha dit públicament que la proposta del líder popular no té cap possibilitat de tirar endavant. En cas que els comuns se'ls hi sumessin, el bloc constitucionalista pot aspirar als 65 vots i la líder de Ciutadans recorda que, si empaten a 65 amb els independentistes, el desempat es resoldria a favor del candidat del partit amb més representació. Per tant, només un candidat de Cs garantiria que els constitucionalistes guanyarien en cas d'empat. "Albiol no ha fet bé els càlculs", ha ironitzat. En els càlculs d'Arrimadas, assumeix que els tres diputats en presó preventiva podran delegar el vot aquest dimecres.

Sobre la representació de Ciutadans a la mesa, Arrimadas ha informat que han arribat a un acord amb "el PSC i el PP" i que Ciutadans garantirà que els socialistes hi tinguin "una posició rellevant" en una secretaria. Pel que fa a Ciutadans, José María Espejo-Saavedra seria molt probablement vicepresident segon de la mesa, mentre que Joan Garcia ocuparia un lloc com a secretari.

Sigui com sigui, els comuns rebutgen frontalment sumar-se a aquestes majories alternatives. Aquest dimarts la seva portaveu, Elisenda Alamany, ha reiterat que no donaran suport a cap candidat, "ni d'una banda ni de l'altra", i que no contribuiran "a adulterar majories pel fet que hi hagi gent a la presó".

Arrimadas, per la seva banda, retreu als comuns que "sempre" siguin "al costat dels independentistes": "Per culpa dels comuns veurem com el Parlament és presidit per un home disposat a posar-lo potes en l'aire".

Delegació del vot

Ni PP ni Cs s'han mostrat bel·ligerants davant l'opció que la mesa d'edat pugui decidir que els diputats en presó preventiva puguin delegar el vot, tot i que els lletrats del Parlament tampoc ho comparteixin. L'opinió és, però, diferent en el cas dels diputats a Brussel·les. Ni PP ni Cs acceptarien aquesta situació. "Els lletrats no contemplen cap dels supòsits per delegar el vot, però el jutge en la seva interlocutòria sí que ho fa. Hi ha una clara diferenciació entre aquells diputats que es troben al país i els que han fugit de la justícia", ha indicat Albiol.

Per la seva banda, Arrimadas ha assegurat que "les úniques circumstàncies" per les quals el reglament permet delegar el vot són "una malaltia greu, un permís de maternitat o la incapacitat: cap de les persones a Brussel·les els compleixen", ha sentenciat.

Alamany ha defensat clarament, en canvi, els "dres polítics" de "la gent que és a la presó": "Si s'han pogut presentar a les eleccions també haurien de poder delegar el vot". Pel que fa als que són a Brussel·les, Alamany ha considerat que "hi ha la possibilitat que facin alguna altra cosa que no sigui delegar els vots, però això no ens incumbeix a nosaltres". Es referia a la possibilitat que tornin de Brussel·les, malgrat el risc que això comportaria per a ells, ja que tenen una ordre de detenció a l'Estat espanyol.

Ciutadans nega al PP un diputat per tenir grup propi

D'altra banda, el PP ha tornar a demanar a Cs que li cedeixi un diputat per a poder constituir un grup parlamentari propi. Una decisió que Ciutadans ha rebutjat.

"Lluitarem i presentarem una proposta a la mesa del Parlament perquè el PP tingui els mateixos drets com a subgrup", ha dit Arrimadas. "No podem cedir un diputat perquè suposa posar un dels nostres companys físicament al costat del PP. També hi ha un motiu econòmic": el PP cobraria més si comptés amb un grup parlamentari propi. "La prova que els senyors del PP volen un grup parlamentari i no tenir els mateixos drets que un grup parlamentari és que li han de pagar", ha sentenciat.