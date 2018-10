El PP va contractar Villarejo per obstruir i desactivar la Gürtel

L’ex secretària general del PP María Dolores de Cospedal va contractar formalment el 21 de juliol del 2009 el comissari José Villarejo per realitzar treballs puntuals dirigits a obstruir, retardar i burlar l’acció de la justícia en la investigació del cas Gürtel cinc mesos després de la seva judicialització a l’Audiència Nacional, segons les converses difoses pel diari digital Moncloa.com.

La contractació, en què va participar Ignacio López del Hierro, parella de Cospedal, va donar els seus fruits en xivatades útils per al PP que va promoure Villarejo durant els mesos següents, amb la col·laboració -d’acord amb els enregistraments- del llavors cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) José Luis Olivera. Els enregistraments que impliquen directament l’ara excomissari han provocat un viratge en la defensa de Villarejo. Ahir va emetre, per primera vegada des que s’han difós enregistraments realitzats per ell, un comunicat en què reconeix la veracitat de les gravacions i assegura que els seus superiors jeràrquics van autoritzar les seves operacions d’“agent encobert”. Alhora, nega ser el filtrador de les cintes i apunta al jutjat d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional.

Fonts jurídiques consultades per l’ARA, que ja havien advertit a aquest diari sobre la rellevància de l’enregistrament entre Cospedal i Villarejo, assenyalen que la pròxima entrega ja té data: el 6 de novembre. En una de les gravacions difoses per Moncloa.com Villarejo informa Cospedal que la policia tenia un talp a la seva seu central, al carrer Gènova, en plena investigació del cas Gürtel. “Tenen un informador que no és d’alt nivell, però parla amb gent de cert nivell. És una persona que parla directament amb un cap de secció, que és un inspector en cap, que no sé qui és. Intentaré detectar qui és”.

El nom d’aquest presumpte informador de la policia, segons fonts que coneixen la gravació íntegra, ha estat “retingut” pel diari digital, cosa que explicaria els “xiulets” que s’escolten en la versió difosa, però sortirà a la llum en la nova entrega. En la gravació, Villarejo informa Cospedal que “el segon de bord” en la investigació de la Gürtel, el comissari José Luis Olivera, cap de la UDEF, “és un home nostre cada vegada que hi ha hagut un tema dur”. Cospedal, al seu torn, fa que sí: “Això m’ho ha dit Juan [Cotino]”. Es tracta de l’exdirector de la policia en l’època del PP i vicepresident tercer del govern de la Generalitat Valenciana entre 2007 i 2011.

Un aspecte rellevant de l’obstrucció a la justícia practicada per Villarejo és haver informat Cospedal sobre el pen drive que contenia les anotacions clau de les operacions de la trama de Francisco Correa. Aquest pen drive el tenia a la mà el comptable del grup Correa, José Luis Izquierdo. Segons Villarejo, s’ha fet tot el possible per “trencar-lo”. L’excomissari va advertir sobre les investigacions, abans de la reunió amb Cospedal, el seu veí a Boadilla del Monte, l’alcalde del PP Arturo González Panero, anomenat El Albondiguilla. Villarejo: “Li dic [a González]: «Busca la fórmula de parlar amb la segona del partit [Cospedal]. Busca la fórmula»”. Cospedal contesta: “No ho va fer, no. Però bé...”. Finalment, a la reunió, que dura una hora i mitja aproximadament, s’arriba a una conclusió: la contractació de Villarejo per a accions puntuals.

Villarejo: Maria Dolores, ja saps on som.

López del Hierro: Jo crec que cal reciclar-ho, tot això.

Cospedal: Sí, per això, eh?

LDH: I després, potser cal fer treballs puntuals.

C: Això és el que crec [...]

V: Cap problema. Si més no les despeses algun cop me les pagareu...

LDH: Sí, home, les despeses.

Durant els mesos de setembre, octubre i novembre, les operacions puntuals de Villarejo són molt valuoses perquè aporten informació anticipada sobre els moviments de la Fiscalia i la policia contra el PP.

El comissari comunica a Juan Cotino que el seu nebot havia de “netejar tots els papers” abans d’un registre; va avisar el marit de Cospedal sobre una investigació oberta a Alacant contra José Joaquín Ripoll, president del PP a la província d’Alacant, i va avançar al PP que hi hauria detencions a la ciutat de Múrcia pel cas Umbra, en relació amb el pla general d’ordenació urbana de l’Ajuntament de Múrcia.