El PP denunciarà davant la Fiscalia de Menors els pares que van utilitzar els seus fills com a "escuts humans"

El Partit Popular denunciarà davant la Fiscalia de Menors tots aquells pares que van acudir a la vaga general del 8 de novembre amb els seus fills amb la finalitat "d'utilitzar-los". "La societat catalana s’ha fanatitzat fins al punts que alguns pares porten els seus propis fills, de no més de tres anys, a les mobilitzacions, per així convertir-los en escuts humans", ha dit aquest dijous el president del PP català, Xavier García Albiol.

En la roda de premsa que ha concedit als mitjans, el dirigent ha desitjat que els tribunals actuïn en conseqüència i que als pares els caigui "la major pena permesa que preveuen les lleis d'aquest país". "Les imatges que vam veure ahir ens posen de manifest que l’independentisme radical ha trastocat els valors de la societat catalana", ha opinat Albiol.

El president del PP català ha qualificat la jornada d'ahir com a "salvatge" i considera que, tot i no ser declarada il·legal, "era del tot il·legítima". "L'aturada no responia a cap reclamació laboral, sinó només a una voluntat de manipular la societat catalana", ha apuntat. Albiol també ha tornat a carregat contra el sistema educatiu: "Que el sector que més va seguir aquesta vaga salvatge convocada per un terrorista sigui el dels educadors del sector públic ens ha de fer reflexionar. En aquest àmbit Catalunya té un problema molt gros”, ha comentat.

El PP, dolgut amb Ciutadans

La postura de Ciutadans en la jornada d'ahir no va agradar a les files del partit encapçalat per Mariano Rajoy. Figures com Carina Mejías, presidenta de la formació taronja a l'Ajuntament de Barcelona, van queixar-se ahir de la passivitat dels cossos policials davant els talls de carrers i carreteres. Per a Albiol, el comportament de Ciutadans és "inadmissible". "No pot ser que l'1 d'octubre Ciutadans critiqués l'actuació policial i ahir la demanés", ha apuntat el dirigent popular. "Jo els demanaria una mica de coherència", ha afegit.

Albiol també ha fet una valoració del fitxatge de l'exconseller d'Interior, Ramon Espadaler, per part del PSC. "Espadaler és una persona que va dir obertament que va votar 'sí' a la independència; el PSC vol tornar cap a espais que ens porten a la radicalització", ha dit Albiol.

Un programa electoral amb punts comuns

Xavier García Albiol també ha estat preguntat per la llista dels populars de cara al 21-D, i ha afirmat que "encara no està tancada" però que hi pot haver "algun canvi important en alguna província", sense especificar de quina es tractava. A més, ha fet una crida al PSC i Cs per "formar una alternativa a l'independentisme radical".

Albiol no es planteja anar a una única llista que conformi tots els partits unionistes, però sí que ha deixat oberta la porta que els tres partits portin escrit al seu programa electoral diverses propostes comunes. Els punts que proposaran són "el compromís de no pactar amb cap partit independentista", l'aposta per "no celebrar un referèndum" i la voluntat de "recuperar la confiança dins la societat catala", ha explicat el dirigent.