El PSC de Badalona presenta candidat a la investidura i redobla la pressió a Sabater

La partida d'escacs per veure qui relleva Álex Pastor a l'alcaldia de Badalona continua. Avui ha mogut peça el PSC, que ha oficialitzat la candidatura de Rubén Guijarro, l'actual quart tinent d'alcalde i mà dreta de Pastor, que va renunciar al càrrec després de ser detingut per conduir amb símptomes d'haver begut, saltant-se el confinament i agredir un agent dels Mossos després de negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. D'aquesta manera, els socialistes també entren en la pugna per revalidar l'alcaldia després que els exalcaldes Xavier García Albiol i Dolors Sabater també s'hagin postulat per ser-ho.

L'alcalde de Badalona renuncia al càrrec després de ser detingut per conduir amb símptomes d'haver begut

Albiol compta amb el suport dels seus 11 regidors –que li valdrien en segona volta–, Sabater sumaria els 8 vots de Guanyem, ERC i JxCat, mentre que el PSC compta amb els seus 6 regidors. La majoria absoluta se situa en els 14 vots. Qui de moment no s'ha posicionat és l'actual alcaldessa accidental i líder dels comuns, Aïda Llauradó, que ha demanat generositat a la resta de formacions per arribar a un consens i es reserva fins a última hora la possibilitat de presentar també la seva candidatura, en cas de poder generar el consens necessari per acabar amb l'enroc de la resta de partits.

Després de les últimes eleccions i de tenses negociacions, Pastor va acabar sent alcalde perquè la coalició entre Guanyem Badalona i ERC va retirar la candidatura de Sabater, que ja havia estat apartada del càrrec el 2018 amb una moció de censura de PSC, PP i Cs, per afavorir un executiu d'esquerres i impedir que el PP recuperés l'alcaldia de la ciutat. Un escenari que es podria repetir ara tenint present que Albiol podria ser escollit per majoria simple en segona volta. Com ja va passar llavors, el PSC s'erigeix com a partit central de l'arc municipal i posa pressió a Albiol, però sobretot a Sabater per donar-li els vots necessaris per a una investidura que, de retruc, evitaria la investidura en segona volta de la llista més votada a les eleccions de l'any passat, la del líder popular.

Guijarro ha defensat que el PSC és l'únic grup capaç de vertebrar els "extrems" i teixir complicitats i consensos entre Albiol i Sabater per fer un govern d'unitat dels 27 regidors: "Tenim un paper central que ens atorga el lideratge d'aquest projecte". Guijarro ha assegurat que la seva intenció és liderar un govern d'unitat que inclogui tots els partits i ajudi a superar la crisi política, social i econòmica en què viu immersa la ciutat. "Volem deixar enrere revenges i personalismes i el PSC és l'únic que ho pot aconseguir", ha assegurat Guijarro.