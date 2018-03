El PSC torna a demanar al TC mesures cautelars per desbloquejar la investidura

El PSC torna a demanar al Tribunal Constitucional (TC) que imposi mesures cautelars per desbloquejar la investidura. En un nou recurs d'empara presentat aquest dilluns a l'alt tribunal, els socialistes demanen que s'anul·li la suspensió del ple d'investidura de Jordi Sànchez que s'havia de celebrar avui, que es fixi un "termini" perquè aquesta sessió tingui lloc, i que s'estableixi "un termini a partir del qual, en tot cas, s'hagi de considerar produït un fet equivalent a aquesta primera votació" per "iniciar el còmput de dos mesos per a la dissolució anticipada de la legislatura".

El partit que lidera Miquel Iceta ja va presentar a finals de febrer un recurs d'empara al TC perquè comencés a córrer el rellotge abans d'una nova convocatòria d'eleccions. L'alt tribunal va admetre a tràmit la petició de mesures cautelars, però no va resoldre. Com que l'escenari ha canviat -amb un nou candidat i un segon ple d'investidura suspès-, els socialistes presenten ara aquest escrit de reiteració de la primera petició.

El secretari d'organització del partit, Salvador Illa, ha acusat Roger Torrent d'estar "en fals" per haver ajornat el ple d'investidura argumentant que calia esperar que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) resolgués el recurs de Sànchez. I és que, de moment, el candidat de JxCat no recorrerà a Estrasburg, segons es va saber aquest diumenge. Amb tot, Illa, ha expressat la seva "esperança" que el TC fixi, aquest cop sí, mesures cautelars i acabi amb aquesta "lamentable" situació de bloqueig.