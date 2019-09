Els comuns demanen al PSC que també respongui a la sentència de l'1-O i treballi per alliberar els presos

Els comuns volen ampliar el consens per respondre a la sentència de l'1-O i incloure, també, el PSC. Així, la presidenta de Catalunya en Comú - Podem, Jéssica Albiach, ha demanat al grup que lidera Miquel Iceta que es miri "amb carinyo" la proposta de resolució que han presentat els comuns i que reclama treballar per trobar les vies jurídiques i polítiques per alliberar els líders independentistes. "Hem d'utilitzar totes les vies jurídiques i polítiques per assolir la llibertat dels presos. Perquè mentre els dirigents independentistes estiguin a la presó, no podrem tenir un diàleg i una confrontació de projectes en democràcia", ha afirmat.

En aquest sentit, Albiach ha reiterat que la resposta a la sentència –que preveu "condemnatòria"– ha "d'estar a l'altura" però no pot servir per "instrumentalitzar els presos" i "ser hipòcrites i fer apel·lacions a acatar la sentència sense més". "Hem de fer una resposta que sigui eficaç", ha defensat, després de fer una crida a totes les "forces catalanistes" per deixar enrere la judicializació i "avançar en el diàleg". Tot i valorar que els comuns estiguin al costat "dels drets i les llibertats", el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat que dirigents estatals de Podem també es posin al seu costat i ha lamentat les declaracions "desafortunades" que va fer Pablo Iglesias la setmana passada, obrint la porta a donar suport al 155.

Els comuns defensen que una reforma del Codi Penal és la millor opció, per tal de modificar les tipificacions dels delictes de rebel·lió i sedició. Una via que creuen que és més viable que la d'aprovar una llei d'amnistia al Congrés dels Diputats, com debat l'independentisme. El portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, explicava dilluns que no veia el PSOE votant-hi a favor i és per això que els comuns aposten per una reforma del Codi Penal perquè creuen que és una opció que els socialistes podrien sumar-s'hi per respondre a la sentència.

Disposats a aprovar els pressupostos

Amb les negociacions pels pressupostos del 2020 obertes, Albiach ha tornat a presentar el seu grup com a potencial soci de Govern per aprovar els comptes, tot i que ha advertit a Torra que si es torna a l'etapa de retallades, no hi votaran a favor. Albiach ha admès que el seu suport als comptes pot passar-los "factura electoral". "En som conscients, però hem de fer sortir el país de la paràlisi", ha afirmat. Malgrat la predisposició dels comuns per aprovar els comptes, la diputada ha advertit que el Govern "té els dies comptats" i que "més tard o més d'hora" haurà de plegar i convocar unes noves eleccions.

Quim Torra, en la rèplica, ha assegurat no volen tornar a l'etapa de retallades: "Volem tornar al moment previ de les retallades". El president de la Generalitat ha tornat a estendre la mà als comuns per aprovar els comptes del 2020, però ha tornat a defensar que per millorar el benestar de la ciutadania, primer s'ha de tenir un estat propi: "Hem de tenir tots els recursos econòmics".