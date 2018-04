El PSC diu ara que no s'oposarà a la delegació del vot de Carles Puigdemont

El PSC no posarà cap obstacle perquè Carles Puigdemont pugui delegar el seu vot. Miquel Iceta ho ha explicat aquest dimecres en una entrevista a RNE, on ha assegurat que entén l'argument esgrimit per la mesa del Parlament per permetre la delegació del vot del número u de JxCat: "Entenem el que diu la mesa, que es pot delegar el vot si s'està a disposició de la justícia". De fet, el primer secretari del PSC ha recordat que el jutge Pablo Llarena va permetre delegar el vot dels presos, tot i que el reglament del Parlament no estableix aquest supòsit per a una delegació del vot.

Quan JxCat va demanar a la mesa que Puigdemont pogués delegar el seu vot -després de la seva detenció a Alemanya-, els socialistes van presentar una petició de reconsideració perquè consideraven que la situació judicial del president de la Generalitat no era la mateixa que la d'Oriol Junqueras o Jordi Sànchez, empresonats a Estremera. Ara, però, Iceta considera que Puigdemont s'ha posat a disposició de la justícia alemanya, un fet que concorda amb l'argument esgrimit per la mesa i, per tant, "hauria de ser igual si ho estàs a Espanya com a qualsevol país europeu". "Puigdemont va ser elegit diputat, per tant, delegar el vot es el mínim que es pot demanar", ha conclòs Iceta.

Sobre el ple d'investidura de Jordi Sànchez convocat per aquest divendres, Iceta s'ha mostrat escèptic que es pugui celebrar, perquè pensa que Pablo Llarena no donarà permís al número dos de JxCat perquè assisteixi a la seva investidura. Davant d'aquest escenari, el líder socialista ha demanat que els grups independentistes proposin un candidat que pugui ser investit de manera efectiva. "A Catalunya li interessa tenir un president que la seva principal preocupació sigui el procés judicial que té obert? Jo crec que no. Necessitem algú que no tingui cap judici pendent i que pugui exercir en plenitud".

Iceta insisteix que les accions dels CDR no són terrorisme

Sobre l'acusació de terrorisme i rebel·lió de la fiscalia contra els CDR, Iceta ha insistit que les accions dels CDR no són terrorisme, però ha evitat posicionar-se sobre si darrere de l'acusació de la fiscalia hi ha "intencionalitat política". "Tots hem d'intentar confiar en el bon funcionament de les institucions, tenim un sistema molt garantista", ha defensat el primer secretari del PSC.

De tota manera, Iceta veu "violència" en determinades accions i assegura que l'objectiu dels CDR és "que la República sigui veritat i s'imposi". "En vagues hi ha actuacions de piquets que es poden discutir, però no són terrorisme", insisteix Iceta.