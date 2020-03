El PSOE acusa JxCat de comportar-se com "enemics" de la taula de diàleg

L'acte de dissabte a Perpinyà, en què es va criticar la taula de diàleg, va coure a les files d'ERC, com es va demostrar dimecres al Parlament, però també a les del PSOE, com s'ha vist aquest divendres. La portaveu dels socialistes al Congrés, Adriana Lastra, ha carregat contra JxCat per comportar-se com "enemics" de la taula de diàleg.

L'origen del conflicte parteix de les paraules de l'exconsellera Clara Ponsatí des de l'escenari de la ciutat de la Catalunya Nord. Allà va dir que la taula de diàleg era una "enganyifa". Per a Lastra, aquestes declaracions evidencien que JxCat no creu en la negociació entre els dos governs i ha equiparat el partit de Carles Puigdemont amb la dreta espanyola. "La taula de governs té molts enemics fora d'ella, però també dins de la taula", ha lamentat des del fòrum Ser Navarra. Però no s'ha aturat aquí i ha volgut deixar clar a qui estava criticant: "JxCat dimecres [de la setmana passada] estava assegut a la taula i el cap de setmana criticava la taula". Per rematar-ho, ha assegurat que hi ha una part de l'independentisme i un part de la dreta espanyola que coincideixen en un fet: "Prefereixen viure en la confrontació" que buscar solucions al conflicte.

Malgrat les turbulències que l'acte de Perpinyà va provocar en la taula entre governs i malgrat els dards d'aquest divendres del PSOE contra JxCat, Lastra ha assegurat que el PSOE segueix creient en aquest instrument que el seu partit va pactar amb Esquerra a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. "Aquest és el moment d'abordar el problema territorial des de la política i és el que està fent el govern espanyol des de la taula de diàleg", ha argumentat.

El PSOE torna enrere

Just abans de carregar contra JxCat, Lastra ha ofert un diagnòstic de la situació de Catalunya en què ha tornat a parlar de "conflicte de convivència". És un concepte que el mateix Pedro Sánchez havia fet servir en el passat, però que progressivament va deixar d'utilitzar perquè sabia que molestava a les forces independentistes i necessitava els seus vots per ser president. Aquest divendres Lastra ha evidenciat que el concepte no estava enterrat, sinó només guardat en un calaix: "El que és important es reconèixer que a Catalunya hi ha un conflicte polític que ha derivat en un conflicte de convivència, això es fonamental". Així, per a ella, la funció de la taula és afrontar el conflicte polític per "assegurar la convivència" a Catalunya.

Els socialistes i la nació

La taula de diàleg ha sigut protagonista aquesta setmana per un segon motiu: Puigdemont va reclamar que la pròxima reunió, prevista per a aquest mes de març, serveixi perquè el govern espanyol reconegui Catalunya com a nació. Va argumentar que seria la manera de generar confiança i constatar que la taula ofereix "avenços".

Avui el PSC ha reaccionat a la demanda. El ministre de Sanitat i un dels representants del govern espanyol a la taula de diàleg, Salvador Illa, ha assegurat que per part dels socialistes catalans "no hi haurà cap problema" davant la petició de Puigdemont. "Els socialistes catalans estem dient des de fa molt temps que Catalunya és una nació", ha remarcat en una entrevista a RAC1. Illa, que també és secretari d'organització del PSC, ha desafiat la part catalana de la taula a concretar la demanda: "Que s'exposi on s'ha d'exposar i que es concreti què vol dir", ha afegit.