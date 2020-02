Nova topada entre el PSOE i Unides Podem per la llei de llibertats sexuals

Una de les mesures estrella del govern del PSOE i Unides Podem ha comportat la primera crisi a la coalició, ràpidament resolta. L'aprovació de la llei integral sobre llibertats sexuals ha provocat un xoc entre els socis de l'executiu, que aquest dijous han estrenat la comissió de coordinació enmig d'un clima enrarit. Els de Pablo Iglesias volen introduir els canvis al Codi Penal resumits en el "només sí és sí", en una nova norma que s'havia de començar a tramitar abans del 8 de març –Dia de la Dona–, però denunciaven que s'han trobat traves del ministeri de Justícia. Fonts de la Moncloa han sortit al pas amb un missatge als mitjans en què asseguren que la llei complirà els terminis previstos, de manera que es portarà a un dels dos consells de ministres que hi haurà abans del 8-M.

Els dos partits van pactar, entre altres coses, reformular què es considera violació ajuntant l'agressió i l'abús i posant el focus en el consentiment i no en la violència, a més de preveure que es pugui produir entre persones que no siguin parella o exparella. El cas de la Manada seria el paradigma. Tot i que a l'acord de govern no s'especificaven els terminis, després de la trobada a la finca de Quintos de Mora es va fixar com a prioritat avançar en aquesta llei. Fonts d'Unides Podem plantegen hipòtesis sobre els motius pels quals el PSOE hauria tingut interès en paralitzar aquesta iniciativa.

Una d'elles seria evitar el trumfo per al 8-M de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha heretat les competències en aquesta matèria que abans portava la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Hi havia, però, una altra sospita més estesa entre a la confluència lila, que és la intenció del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, d'incloure la modificació del delicte contra les llibertats sexuals en la gran reforma del Codi Penal que també canviaria el delicte de sedició. Així, aquest últim quedaria més camuflat, preveient una reacció airada de la dreta.

Aquest dimarts els socis de l'executiu buscaven donar una imatge d'unitat per superar l'entrebanc a compte de la política migratòria del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. La primera reunió de la comissió de coordinació arriba l'endemà que fonts d'Unides Podem expressessin el seu malestar per l'acatament de Marlaska de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre l'aval a les devolucions en calent i de l'encariment de les mesures de protecció per als demandants d'asil. Un "malentès", segons la formació lila, en relació a la segona qüestió, perquè faria referència a un esborrany publicat a El País que ja no correspondria a la iniciativa del ministeri.

La "unitat" del govern no està en perill, segons ha expressat aquest dijous el vicepresident segon, Pablo Iglesias, que de tota manera ha subratllat que "les diferències es resolen a porta tancada". Però el PSOE nega la major i ni la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ni la ministra portaveu, María Jesús Montero, no han volgut reconèixer que Unides Podem mantingui discrepàncies en relació a la política migratòria. El que va fer saltar la guspira del partit lila és que Marlaska destaqués que la "violència és un límit en l'exercici dels drets fonamentals", fent referència a la sentència del TEDH, perquè la consideraven un "elogi" a una resolució judicial restrictiva. La crítica dels d'Iglesias a la sentència es contraposa amb les declaracions que ha fet Calvo, que ha assenyalat que cal "acatar" el que va dictaminar el TEDH. La sentència avala les devolucions en calent, però tampoc obliga a actuar d'aquesta manera, de manera que el recorregut de la discrepància pot ser limitat, més enllà que a Unides Podem hagi molestat que el PSOE l'assumeixi acríticament.

Fins ara la convivència en la coalició havia estat pacífica, amb imatges significatives al Congrés i tot, com ara els aplaudiments recíprocs entre bancades de PSOE i Unides Podem en les intervencions a les sessions de control. L'executiu mira d'exhibir les vies de solució amb la comissió de coordinació que es reuneix des de les 12 h, integrada pels pesos pesants de cada formació. Per la part socialista, la vicesecretària general, Adriana Lastra; el director del gabinet de Presidència, Iván Redondo; el secretari general de Presidència, Félix Bolaños; la directora del gabinet de Carmen Calvo, M. Isabel Valldecabres; el subsecretari de Presidència i Relacions amb les Corts, Antonio Hidalgo, i el secretari d'estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver. Pel que fa a Unides Podem, hi assisteixen el director d'estratègia de la vicepresidència segona, Juanma del Olmo; el portaveu al Congrés, Pablo Echenique; el cap de gabinet d'Iglesias, Julio Rodríguez, i la secretària d'estat d'Agenda 2030, Ione Belarra.