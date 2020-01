Vox demandarà el Parlament Europeu al TJUE per reconèixer Puigdemont i Comín: "És un atac a la llei espanyola"

Santiago Abascal s'ha desplaçat expressament aquest dimarts al Parlament Europeu, a Estrasburg, per llançar un anunci: una demanda dels tres eurodiputats d'extrema dreta contra l'Eurocambra al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per haver acceptat Carles Puigdemont i Toni Comín com a parlamentaris. "No en deixarem passar ni una en la defensa de la nostra sobirania [...]. És un atac a la legalitat espanyola", ha sentenciat en una roda de premsa a la seu francesa del Parlament.

El polític d'extrema dreta s’ha mostrat en desacord amb la decisió del president del Parlament, David Sassoli, de nomenar Puigdemont i Comín eurodiputats i ha assegurat que “s’ha extralimitat en les seves funcions”. “És absolutament inacceptable que haguem de pagar el sou a dos fugats de la justícia”, ha defensat Abascal. Al seu parer, és “un insult” contra els ciutadans que “compleixen la llei”.

Abascal ha matisat que l'acció no “és una venjança” contra els polítics catalans, sinó una defensa davant el que considera un “atac”, ja que Puigdemont i Comín no han hagut de recollir l’acta a Madrid. Acompanyat dels seus tres companys de files a Europa, Abascal ha considerat que reconèixer Puigdemont i Comín sense haver jurat la Constitució va "en contra de la igualtat". "S'han saltat un procediment necessari que han de complir tots els eurodiputats", ha dit, després que ahir, arran del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sassoli donés la benvinguda als de JxCat.

Per a Vox, en aquesta qüestió "està en joc" la sobirania de l'estat espanyol i, per això, ha dit Abascal, el partit d'extrema dreta "defensarà els interessos dels espanyols". Segons el líder de Vox, la situació és "inacceptable": "Són dos pròfugs de la justícia espanyola que van atemptar contra la unitat d'Espanya [...]. Els seus companys estan condemnats per sedició".

L’eurodiputat de Vox Jorge Buxadé ha ofert el “text jurídic a Espanya perquè el millori i presenti també una demanda contra el Parlament Europeu”. Per a l’eurodiputat, és un “incompliment greu de l’acta electoral europea” que, com recorda Buxadé, és una competència de cada estat membre.

Esquerra alerta del precedent de Junqueras per a l'estatut del diputat

Just abans que Vox fes aquest anunci a la seu de l'Eurocambra, Esquerra també ha mogut peça en sentit contrari. L'eurodiputada republicana Diana Riba, acompanyada dels membres del Partit Pirata i eurodiputats dels Verds, ha anunciat que portaran el cas d'Oriol Junqueras a la Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu perquè es pronunciï sobre la seva situació. "Sense que s'hagi pronunciat la cambra, ha estat apartat com a diputat", ha denunciat Riba sobre el líder d'Esquerra, cosa que ha posat en evidència que, a diferència de Carles Puigdemont i Toni Comín, se li ha retirat l'escó sense tramitar el suplicatori.



"La diferència és molt clara –ha afirmat l'eurodiputada–, hi ha membres del Govern que havent-se posat en mans de la justícia belga o alemanya al cap de dos anys poden ser eurodiputats [...]. I a Espanya Oriol Junqueras porta dos anys en presó preventiva, se l'ha condemnat a 13 anys i no pot ser eurodiputat". Un fet que, segons l'eurodiputada d'Esquerra, evidencia que la justícia espanyola actua per "acabar" amb l'independentisme.

Riba ha fet la roda de premsa acompanyada per un dels seus companys de files als Verds-ALE, Patrick Beyer, també membre de la Comissió d'Afers Jurídics. L'eurodiputat també ha criticat la decisió d'Espanya de retirar-li l'escó a Oriol Junqueras sense comptar amb cap òrgan del Parlament Europeu. "El cas Junqueras és un cas complex, però l'han de resoldre les institucions europees", ha assegurat, i s'ha centrat en la qüestió de qui és competent per fer-ho. "S'ha decidit retirar-li la immunitat sense comptar amb el Parlament, hauríem d'haver estat preguntats sobre la qüestió", ha dit. En aquest sentit, s'ha mostrat partidari que el president de l'Eurocambra, David Sassoli, que ahir va acatar la decisió de les autoritats espanyoles, permeti que la Comissió d'Afers Jurídics (que també tractarà els suplicatoris contra Puigdemont i Comín) emeti una opinió sobre el tema.

Així, també Diana Riba (ERC) s'ha compromès a utilitzar totes les vies al seu abast perquè sigui el Parlament Europeu, i no la Junta Electoral Central, el que decideixi sobre les credencials dels seus diputats. "Ha de ser la cambra la que decideixi si treu la immunitat a un dels seus membres. S'ha creat un precedent per a tots els eurodiputats", ha conclòs.