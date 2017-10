Pedro Sánchez: "Som oposició d'estat. No abdiquem de la nostra responsabilitat"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviat aquest dissabte una carta a la militància en què explica el posicionament de la formació respecte a l'aplicació de l'article 155. "Som oposició d'estat. I, des d'aquesta perspectiva, els socialistes no abdiquem de la nostra responsabilitat", sentencia en la missiva. "La conjuntura a Catalunya supera un problema territorial i s'ha convertit en un gravíssim desafiament al sistema institucional que vam posar en marxa amb la Constitució del 1978".

"L'aplicació del 155 és la resposta inevitable a un intent inèdit de trencar la integritat de l'Estat", continua. "Ho hem intentat tot. Hem apel·lat al diàleg fins a l'últim minut. Hem presentat una esmena al Senat perquè es paralitzés l'article 155 si es convocaven eleccions autonòmiques des de la Generalitat de Catalunya. Hem proposat una comissió al Congrés per estudiar l'estat autonòmic".

"El secessionisme utilitza la retòrica de la victimització i intenta fer creure que Catalunya és objecte de repressió i hi falten llibertats", assegura Sánchez. "Apel·la al diàleg, però no per millorar l'encaix de Catalunya dins Espanya, com demanem els socialistes, sinó per trencar amb Espanya": "L'estat social i democràtic de dret no pot cedir davant aquesta amenaça". "L'únic responsable del deteriorament de les institucions a Catalunya és el mateix Puigdemont i el seu govern", sentencia.

"El PSOE defensa l'estat social i democràtic de dret que hem construït entre tots els espanyols. Atacar-lo és, en bona mesura, atacar el PSOE i els milers de socialistes que van lluitar, fins a entregar la seva vida en molts casos", diu l'escrit.

El líder del PSOE recalca que la convocatòria d'eleccions autonòmiques per al 21 de desembre és "una oportunitat" que pot "contribuir a desbloquejar una situació política com correspon en democràcia".

"La sola idea d'una Espanya sense Catalunya és la d'una Espanya i Catalunya mutilades, no només geogràficament sinó també emocionalment. Catalunya seguirà sent Espanya. No hi ha cap bandera de l'esquerra en el secessionisme", insisteix. "No hi ha res d'esquerres en intentar fracturar un estat democràtic".

En la missiva, Sánchez destaca "la feina política que estan portant a terme els nostres companys del PSC i, especialment, el primer secretari, Miquel Iceta, que exerceixen un lideratge indiscutible en la defensa de l'estat democràtic des dels valors progressistes".