Pisarello: "M'imagino sent una de les veus dels comuns al Congrés"

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha deixat entreveure avui que presentarà la seva candidatura a encapçalar la llista dels comuns a les pròximes eleccions espanyoles. "M’imagino sent una de les veus dels comuns al Congrés. No ens esperàvem aquesta convocatòria electoral i, si no sortim amb una proposta potent per defensar el que hem fet a Barcelona i altres ciutats del canvi, la política la faran altres i segurament contra nosaltres", ha assenyalat en una entrevista a 'Crític'. Pisarello, com la resta de persones que optin a liderar la llista, tenen temps des d'avui i fins dijous per fer el pas abans de buscar els avals de divendres a diumenge. La decisió final la prendran les bases en una consulta en línia del 12 al 14 de març.

El dirigent de Barcelona en Comú (BComú) ha volgut ressaltar la importància del seu espai en la pròxima legislatura. "La veu dels comuns també serà fonamental per donar la batalla contra el neofranquisme i per construir espais de trobada entre el PSOE més plurinacional, l’independentisme i altres forces republicanes de Galícia, el País Basc, Andalusia o Madrid". "Si puc aportar en aquest projecte, estic a disposició del meu espai", ha reiterat a l'entrevista postulant-se a ser el cap de llista.

Pisarello ha admès, però, que en principi havia de formar part de la candidatura estatal per a les europees, però segons diverses fonts li van oferir el tretzè lloc i el va refusar. Fa cinc anys ja li van proposar anar en el novè lloc de la llista de les europees, però tampoc va donar el vistiplau a l'operació. "La intenció original del nostre espai era que pogués representar la veu del municipalisme del canvi a Europa. Molts dels reptes que afrontem a l’àmbit local es decideixen a Europa. I ara que el neofeixisme hi treu el cap sense complexos, aquesta veu serà més necessària que mai", ha reconegut abans de concloure que l'avançament dels comicis a Espanya ha fet que ara es plantegi fer el salt a Madrid.

En clau electoral, Pisarello ha advocat per reeditar la victòria a les urnes de fa quatre anys. "Ara cal sortir a guanyar i mostrar que som l’opció més útil per reforçar el republicanisme d’esquerres a Catalunya i Espanya. No n’hi ha prou amb cridar que ve la dreta. Segurament hem comès errors. Però el municipalisme del canvi és la força que més sensatesa i canvis rellevants ha aconseguit a Catalunya i Espanya i ho sortirem a defensar amb dents i ungles", ha remarcat.

El primer tinent d'alcalde de la capital catalana ha destacat la tasca realitzada aquests últims mesos. "Vam treballar com ningú perquè el Govern sortit de la censura revertís la judicialització de la política imposada pel PP i aprovés uns pressupostos ambiciosos. Però ja no és temps de laments", ha subratllat. "Penso que uns comuns forts són fonamentals perquè el PSOE assumeixi una agenda reformista seriosa. Es vulgui o no, ens els trobarem, els necessitarem. És prioritari, en aquest sentit, allunyar Pedro Sánchez de González, Guerra i Cs i obligar-lo a ser més agosarat en matèria social i en el diàleg bilateral amb Catalunya", ha sentenciat criticant el paper dels 'barons' socialistes en el conflicte català. El dirigent dels comuns també ha conclòs que "l'independentisme del 'nosaltres sols' ha fracassat" i que "cal un sobiranisme més cuixartista".