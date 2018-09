Polèmica pels estudis d'Albert Rivera

Després de les sospites sobre el màster de Casado i la tesi de Pedro Sánchez, la polèmica sobre l'obtenció dels estudis dels líders polítics continua ara amb el focus sobre Albert Rivera. Ciutadans (Cs) ha modificat aquest dijous el currículum del seu president a la web del Congrés de Diputats. Hi ha afegit un màster de dret cursat a Esade que ja apareixia a la web del Parlament de Catalunya. Quatre versions discordants del seu currículum generen dubtes sobre la seva formació acadèmica.

El màster afegit al currículum de la web del Congrés el va acabar el mateix any que la llicenciatura, un fet que no és sospitós perquè Esade ofereix cursar alhora una llicenciatura i un màster.

Tanmateix, a la versió publicada a la web del Parlament, a més de la llicenciatura i el màster de dret, hi apareix un curs de màrqueting polític cursat a la Universitat George Washington (EUA), el qual, en canvi, apareix en qualitat de màster en una altra versió del seu currículum publicada al Cercle d'Economia.

A la versió del Parlament hi apareix un tercer títol en discòrdia. Mentre que aquí i al Cercle d'Economia hi diu que ha fet el doctorat, a la web de Ciutadans hi diu que és doctorand i, per tant, no l'hauria acabat. En el cas de la web del Congrés, no hi ha ni rastre del doctorat. La rectora de la UAB, Margarita Arboix, n'ha parlat a Catalunya Ràdio. Ha aclarit que no “va fer la tesi” i que només “té alguns cursos de doctorat”. També ha desmentit que sigui “doctorant", ja que ara ja no està matriculat.

L'actualització del currículum del president de Cs a la web del Congrés s'ha fet aquest dijous, el mateix dia que el seu partit, juntament amb el PP, ha sol·licitat la compareixença "urgent" del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cambra baixa espanyola.