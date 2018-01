La Policia Nacional revisa tot el clavegueram del Parc de la Ciutadella dies abans del ple d'investidura

Agents de la Policia Nacional estan revisant tot el clavegueram del Parc de la Ciutadella només uns dies abans que se celebri el ple d'investidura, en principi previst per a dimarts que ve, 30 de gener. Fonts de la Policia Nacional confirmen a l'ARA que aquestes tasques estan relacionades amb l'operatiu coordinat pel ministeri de l'Interior per evitar que Carles Puigdemont entri al país d'amagat amb l'objectiu d'arribar al Parlament per ser investit.

De fet, l'operació arriba només unes hores després que el mateix president del govern espanyol, Mariano Rajoy, confirmés que "farà tot el possible" perquè Puigdemont no sigui investit. Ahir el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, també va dir que els cossos de seguretat s'han reforçat per evitar que Puigdemont "no pugui entrar a Espanya ni en el maleter d'un cotxe". Zoido també va assegurar que els cossos policials fan seguiments sobre Puigdemont des que va marxar a Bèlgica, el 30 d'octubre passat.

En total són cinc els agents especialistes de la unitat de subsòl de la Policia Nacional que han revisat una per una les clavegueres del Parc de la Ciutadella. Fins i tot hi han entrat a dins per comprovar que no es pugui accedir al Parlament utilitzant-les. Diversos furgons del cos han estat aparcats en diferents entrades del parc durant el matí, i al migdia s'hi han afegit dos furgons d'aquesta unitat especial, que a hores d'ara ja s'han retirat.

La periodista d'Europa Press Maria Capdevila ha penjat dos tuits en què es veu clarament com els agents porten a terme l'operació. Segons explica, els agents duen un mapa per poder revisar totes les entrades i diuen que "estan fent la seva feina".

Segons expliquen fonts parlamentàries, les operacions per revisar la seguretat del Parc de la Ciutadella són habituals abans d'un ple o en dies destacats, però normalment les porten a terme els Mossos d'Esquadra. A més, aquest dimecres no hi haurà cap acte de rellevància al Parlament, i el ple d'investidura no es preveu fins la setmana que ve.

🔴 Video dels agents de la Policia Nacional espanyola revisant tot el clavegueram del Parc de la Ciutadella, on està el #Parlament .Porten un mapa per revisar-les totes pic.twitter.com/7QUtU1DGw5 — Maria Capdevila (@capdevilamaria) 24 de gener de 2018