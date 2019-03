El Port de la Selva retira la pancarta 'Llibertat peixos pacífics' després d'un nou requeriment de la Junta Electoral

L'Ajuntament del Port de la Selva (Alt Empordà) ha retirat la pancarta de 'Llibertat peixos pacífics' després que la Junta Electoral hagi enviat un requeriment personal a l'alcalde, Josep Maria Cervera. La Junta Electoral l'acusa de fer "un intent grotesc de burla" sobre la prohibició de penjar pancartes en defensa dels presos als ajuntaments.

Aquest dilluns, l'alcalde va rebre un nou avís indicant-li que si en un termini de 24 hores no treia la pancarta, donarien ordres als Mossos d'Esquadra perquè la despengessin. Finalment, els veïns van anar a l'Ajuntament i van demanar a l'alcalde de retirar-la per evitar-li problemes, però els habitants ja han avançat que buscaran un edifici de propietat privada per penjar-la.

El nou requeriment de la Junta Electoral de Figueres arriba arran de la denúncia de Cs a diversos municipis de l'Alt Empordà que tenien pancartes, llaços grocs i estelades penjades a la façana dels edificis consistorials. Davant el primer requeriment, l'Ajuntament del Port de la Selva va optar per retirar la pancarta.



Per la seva banda, els veïns van tenir la idea de penjar un nou lema en què es reclamava la llibertat dels "peixos pacífics" i incorporava un llaç de color blau cel al costat. En el nou requeriment que va rebre Josep Maria Cervera, la Junta Electoral "assimila la nova pancarta amb els llaços grocs", ha detallat l'alcalde.



Tot i així, Cervera va presentar un recurs afirmant que aquella pancarta només volia reivindicar "el dret d'expressió", però no va prosperar. Per això aquest dilluns va rebre un ultimàtum i donaven 24 hores a l'alcalde per treure el nou missatge o li obririen un expedient de sanció i enviarien tota la documentació a la fiscalia perquè decidís si obria diligències.



En el moment en què els veïns van conèixer aquest ultimàtum, es van presentar a l'Ajuntament per retirar de manera voluntària la pancarta que ells mateixos havien demanat de penjar. D'aquesta manera evitaven que l'alcalde pogués incórrer en un delicte.