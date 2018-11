Portes Obertes al Catalanisme reivindica demanar més autogovern: "No és una pantalla passada"

Portes Obertes al Catalanisme ha defensat aquest dimarts que Catalunya necessita fer reformes per obtenir més autogovern, una reclamació que considera que "no és una pantalla passada". Així ho han afirmat en una declaració presentada en el debat "En defensa de l'autogovern" en què han participat els exdiputats Laia Bonet (PSC) i Joan Coscubiela (CSQP) i hi hi han assistit el primer secretari socialista, Miquel Iceta, l'expresident de la Generalitat José Montilla i el líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler.

L'organització ha criticat que el Procés ha comportat la "paràlisi" de les institucions catalanes perquè els partits sobiranistes consideren que les institucions d'autogovern ja no serveixen, i ha fet una crida a emprendre "reformes en profunditat" per fer més efectiu i útil l'autogovern. "Tots aquests anys de Procés no han servit per fer front als problemes ni per posar en marxa les reformes necessàries. El camí fet durant tot aquest temps no ens ha dut cap a les solucions", ha lamentat Portes Obertes al Catalanisme.

Coincidint amb la commemoració del 40è aniversari de la Constitució, l'organització aposta per abordar una reforma de la Carta Magna. Ha apuntat la necessitat d'un "nou pacte constitucional o qualsevol altra via que permeti millorar l'atribució de competències de la Generalitat i el seu exercici", i un sistema de finançament més just i amb més capacitat fiscal.