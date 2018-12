Les votacions a les Primàries Barcelona arrenquen amb Jordi Graupera com a principal favorit

Les Primàries Barcelona, organitzades per l'ANC, arrenquen aquest vespre a les vuit amb la incògnita de qui serà la persona que acompanyarà Jordi Graupera a les dues primeres posicions. És gairebé unànime la percepció que el filòsof, impulsor de les primàries per escollir un candidat independentista a les pròximes eleccions municipals, guanyarà amb claredat la votació. De fet, si obtingués més del 50% dels vots ja es convertirà en el cap de llista de la candidatura, sense necessitat d'enfrontar-se al segon classificat en la segona volta, que tindrà lloc el cap de setmana vinent.

De moment, aquest cap de setmana es fa la primera votació entre els 56 candidats. La votació telemàtica arrenca a les vuit del vespre i es podrà fer fins diumenge a la mateixa hora, mentre que la presencial serà dissabte de 10 a 20 hores. No es descarta que s'habilitin els centres de votació també diumenge al matí. A hores d'ara hi ha més de 27.000 persones registrades per votar, per bé que qui ho vulgui pot fer-ho de manera presencial inscrivint-se en el mateix moment al llarg del dissabte. L'ANC preveu celebrar una roda de premsa diumenge a les 20.30 hores per anunciar els resultats.

El tret de sortida serà aquesta tarda amb un acte de final de campanya al Cercle de Gràcia que comptarà amb la presència d'Elisenda Paluzie i bona part dels candidats, després d'unes setmanes amb desenes d'actes arreu de la ciutat. "Ha vingut força gent als debats", celebra Anna Arqué, organitzadora del procés, que destaca la jornada de la Universitat Pompeu Fabra a principis de desembre en què es van poder aportar diferents arguments en matèria sectorial per part dels aspirants. Tot i haver-hi 27.000 persones registrades es dona per fet que no s'assolirà aquesta xifra de votants, motiu pel qual Arqué ha volgut cridar a la participació.

Els votants es trobaran amb una butlleta en què els 56 candidats estan ordenats aleatòriament i tindran la possibilitat de donar dos punts. Així, podran escollir dos candidats i atorgar-los un punt a cadascun o bé només donar-ne un a una única persona. Els dos primers classificats competiran a la segona volta per veure qui és el cap de llista i qui és el segon, mentre que els 36 següents passaran a una altra urna per decidir l'ordre en què s'acaba confegint la llista.

Alsina, Vila i Ardanuy, a les travesses

Les persones més ben situades per assolir llocs de sortida són els que formen part de l'equip de Graupera o bé els que han pogut carregar-se la motxilla de suports de l'ANC o de partits que s'han implicat amb el procés de primàries. L'impulsor original de la idea s'ha presentat amb un equip sota el paraigua 'Barcelona és capital' i intentarà que les primeres places les ocupin persones del seu equip. El seu objectiu és que l'advocada Maria Vila aconsegueixi la segona posició i assegurar-se que almenys les tres primeres places siguin per a membres del seu entorn. Això podria ser així perquè el cap de llista té la potestat d'escollir la persona que ocupa el tercer lloc, amb independència dels suports que obtingui a la segona volta. Altres aspirants com ara Diana Coromines, membre de la delegació de la Generalitat als països nòrdics la passada legislatura, i la periodista Àstrid Bierge, l'acompanyen a 'Barcelona és capital'.

L'exsecretari nacional de l'ANC Adrià Alsina és un altre dels ben situats per aconseguir la segona plaça, segons coincideixen les fonts consultades. L'avantatge que té és el d'haver cultivat relacions dins l'entitat independentista i tenir bona sintonia amb Demòcrates, una de les formacions que s'han implicat amb les primàries, juntament amb Solidaritat Catalana per la Independència. Alsina ha fet una campanya orientada a disputar la primera plaça a Graupera i algunes fonts apunten que compta amb certes persones al seu equip, per bé que no s'ha exhibit explícitament com sí que ho ha fet el de Graupera. Una de les persones amb qui té bona relació Alsina és l'advocada Olga Amargant, també ben situada per endur-se uns bons resultats.

D'altra banda, el ja regidor de l'Ajuntament de Barcelona i membre de la formació liderada per Antoni Castellà, Gerard Ardanuy, també podria tenir opcions de situar-se en posicions privilegiades de la llista. Cal veure si, efectivament, compta amb el suport de la militància de Demòcrates que s'hagi vist seduïda per les primàries. Malgrat no tenir un equip tan ampli com el de Graupera, Ardanuy ha fet campanya juntament amb Carles Domingo, també militant de Demòcrates a la capital catalana.

Un altre dels protagonistes de les primàries és Xavier Martínez-Gil, militant d'Esquerra que va intentar competir contra Ernest Maragall a les primàries del seu partit per ser alcaldable dels republicans. El doctor en dret tributari va decidir presentar-se al procés organitzat per l'ANC malgrat que ERC se'n va desmarcar des de l'inici i caldrà veure si ha aconseguit arrossegar una bossa de votants que valori aquest moviment. Precisament, el fet de no tenir pistes sobre el cens fa difícil fer pronòstics de com poden anar les votacions. Tot i això, els candidats consultats no el situen com algú que pugui aconseguir posicions importants a la llista.

15 locals de votació

Els ciutadans que vulguin votar presencialment podran fer-ho en 15 locals diferents, entre els quals la seu nacional de l'ANC del carrer Marina. També hi haurà a disposició locals de l'entitat independentista de diferents districtes, com és el cas de Nou Barris, Gràcia, l'Eixample, la Barceloneta, Sant Gervasi o Sants-Montjuïc. A més, es podrà votar en altres centres com ara l'Ateneu Barcelonès, la Casa Orlandai de Sarrià, l'Orfeó Martinenc de Sant Martí, l'Ateneu Layret de Sant Antoni i l'Ateneu Popular de les Corts.