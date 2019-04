1977: “Puedo prometer y prometo”, la frase més efectiva de la democràcia

Hi ha moltes frases que fan fortuna en política, però són comptades les que realment perduren en el temps i, per més que s’imitin, mai aconsegueixen l’efecte de la primera vegada. En el cas de la política espanyola, la frase més efectiva de la democràcia la va proclamar Adolfo Suárez quan ni tan sols hi havia una democràcia. “ Puedo prometer y prometo ”, va dir fins a vuit vegades el 13 de juny del 1977 en un discurs televisat just dos dies abans de les primeres eleccions generals de la democràcia. La frase es va convertir en un símbol de la Transició i molts l’han copiat; l’últim, Pedro Sánchez el 2016. No va tenir el mateix efecte que en Suárez. “La frase sorgeix d’una reunió entre Manuel Guitérrez Mellado [vicepresident del govern espanyol], Suárez i jo”, explicava el periodista Fernando Ónega, ideari de la fórmula, al presentar el seu llibre sobre Adolfo Suárez, titulat, precisament, Puedo prometer y prometo. “Suárez tenia un problema de credibilitat. Els cartells electorals deien «UCD compleix», i ell volia dir-li a la gent que el que prometia ho compliria i estava en condicions de complir-ho. El que vaig fer va ser posar música a aquella idea i a aquella necessitat de Suárez de dir que estava en condicions de prometre, i prometia”.

Suárez volia vendre credibilitat, i si els ciutadans que van seguir aquell discurs haguessin pogut tirar endavant, haurien certificat que part de les fites que el president i candidat de l’UCD podia prometre i prometia es van complir: la Constitució, l’estat de les autonomies i la consolidació de la democràcia. Però l’objectiu de Suárez no era posar èmfasi en què prometia, sinó que ho faria com a president: obtenir una victòria que les enquestes li prenien. Els sondejos donaven la victòria al PSOE el 1977, fins que Suárez va entrar a TVE -mitjà que ell havia dirigit i, per tant, entenia millor que cap polític, i més en aquella època- i, amb aspecte segur, va dir als espanyols: “ Puedo prometer y prometo ”.