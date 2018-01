Puigdemont avisa la UE que "el suport incondicional a Rajoy" no resol la situació i reclama que l'insti al diàleg

El candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, vaticina que alguns líders europeus "continuaran mantenint el silenci davant d'un govern [l'espanyol] que aparentment no accepta els resultats d'unes eleccions". En un article d'opinió publicat aquest dimecres a 'Politico', Puigdemont reconeix que no està "sorprès" però sí "decebut" amb l'actitud d'alguns líders a Europa i defensa que el suport "incondicional" a Rajoy des de la Unió Europea no ajuda a resoldre un problema "que és real" i que no desapareixerà "amb cops de porra, empresonaments, exilis i prohibicions".

Per això, reclama a les institucions europees que facin d'intermediàries i "facin entendre a Madrid que el que cal és diàleg, negociació i acords sobre la futura relació" de Catalunya amb Espanya, que, segons diu, ha de basar-se "en el respecte, el reconeixement, la cooperació i la igualtat". Segons Puigdemont, negociar "no és un signe de feblesa o covardia, sinó una forta prova de democràcia" i diu que "ja és hora que algú" digui a Madrid que cal "diàleg". Al seu parer, en la cultura política espanyola "la força i la imposició han dominat massa" i avisa que amb aquesta via "només enverinaran la situació" i faran una solució democràtica "més complicada".

En l'article, titulat "Catalunya no serà silenciada", el candidat de JxCat fa referència als resultats del 21-D i assegura que "l'intent del govern espanyol de reprimir la veu del poble català ha fracassat". A l'inici del text, Puigdemont repassa les xifres i destaca que els partits independentistes van guanyar "el suport més gran de la seva història" en unes eleccions amb una elevada participació. "Els resultats són una refutació total de la tesi que l'estat espanyol ha estat mantenint i difonent: que aquest sentiment independentista està disminuint (fals) i que es troba en una minoria (fals)", escriu.

També assenyala que en les condicions en què va dur-se a terme la campanya, amb candidats a la presó o a Bèlgica, "la victòria independentista és molt més que simplement un èxit electoral". Segons expressa, és la confirmació que es tracta d'un moviment "molt poderós capaç de suportar dificultats greus". "Això demana atenció i respecte", afirma, i lamenta que cap de les dues coses han estat ofertes pel govern espanyol i la Unió Europea. "El desig d'independència de Catalunya és un veritable fenomen, amb ciutadans europeus i expressat d'una manera democràtica i pacífica impecable", recorda.

Segons Puigdemont, des del 21-D Rajoy ha actuat de la mateixa manera que abans de la cita electoral i indica que el govern espanyol "es resisteix a reconèixer els resultats i a acceptar la derrota de la seva estratègia repressiva".

També lamenta que no hagi obert "ni un sol canal de diàleg" amb la majoria parlamentària que dona suport a "l'actual govern de la Generalitat", i assegura que Rajoy és "incapaç d'explicar al món" per què és necessari empresonar polítics que han fet "exactament el que es van comprometre a fer" davant dels votants i el Parlament. Puigdemont no parla de la seva possible investidura en cap moment de l'article.