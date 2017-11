Puigdemont assumirà el càrrec si guanya el 21-D

Carles Puigdemont seguirà a Bèlgica, de moment, mentre la justícia l’hi permeti, però el president de la Generalitat tornarà a Catalunya per assumir la reelecció al càrrec si guanya el 21-D. Ho va afirmar ahir en una entrevista a El Punt Avui TV, emesa dos dies abans que el jutge belga prengui una primera decisió sobre l’ordre de detenció europea dictada per la jutge Lamela.

“Guanyar unes eleccions i no poder prendre possessió perquè les idees són considerades un crim per l’Estat, és una absurditat”, va dir Puigdemont, que considera una “exigència democràtica” assumir el càrrec. Davant la possibilitat que el seu retorn a Catalunya acabi amb una detenció, va reiterar que l’executiu espanyol ha de respectar els resultats del 21-D: “Si un poble ha escollit el Parlament i vol el president, ¿l’Estat li dirà que no ho pot fer?”

Tot i els desitjos de tornar, la realitat és que Puigdemont assumeix que farà campanya a Bèlgica. Un període que té assegurat perquè, encara que el jutge decideixi aquest cap de setmana acceptar l’ordre de la jutge Lamela, el president podria recórrer fins a dues vegades la decisió i prorrogar la seva situació. “Tinc ganes de fer campanya, en vull fer molta, però soc conscient de les meves limitacions”, va admetre.

El seu desig és ser reelegit el 21-D i que el Govern “legítim” -amb els consellers entre la presó i Bèlgica- pugui seguir exercint. Puigdemont confia que, tot i les llistes separades, els partits independentistes acceptin restaurar l’actual executiu. Ara bé, reconeix que qui guanyi les eleccions -ERC va molt per davant a les enquestes- té dret a triar candidat. De fet, Oriol Junqueras ahir mateix, des de la presó, ja apuntava Marta Rovira com a presidenciable.

Llista del president

El president porta dies configurant una candidatura a mida, que ahir estava pràcticament enllestida i que la direcció del PDECat coneixerà avui. “Crec que hi haurà moltes sorpreses positives. Hi ha molta gent que no ha fet mai política”, va apuntar sense avançar noms.

El consell nacional del PDECat va avalar ahir deixar les mans lliures al president per fer la candidatura. Un vot pràcticament unànime (només 8 dels 200 consellers van votar en blanc) que amaga el malestar intern. En alguns quadres de la formació no ha agradat que Puigdemont actués al marge del partit: el president va tancar la llista amb els seus col·laboradors més directes mentre Artur Mas i Marta Pascal, els principals dirigents del PDECat, esperaven la seva resolució.

Puigdemont, que també va obviar l’habitual tria de candidats territorials del PDECat, confia poder capgirar unes enquestes encara adverses. En unes eleccions en què els partits independentistes es presenten amb l’objectiu de recuperar les institucions, el primer representant del país reivindicarà el seu dret a continuar exercint de president si el 21-D en resulta el vencedor.