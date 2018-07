Puigdemont: "Viatjaré per tot el continent per defensar la causa de la llibertat i l'autodeterminació"

Carles Puigdemont farà sentit la veu arreu d'Europa, un cop ha tornat a Brussel·les després de quatre mesos a Alemanya. "No és el final del meu viatge. A partir d'ara seguiré amb el meu viatge a Europa. Viatjaré a tot arreu del continent per defensar la causa de la llibertat i l'autodeterminació, però el meu viatge no s'acabarà fins que tots els presos polítics siguin alliberats i puguin tornar els exiliats", ha assegurat en roda de premsa des de la delegació de la Generalitat davant la UE, on ha comparegut juntament amb Quim Torra.

El líder de JxCat ha volat aquest matí des d'Hamburg fins a la capital europea i ha aterrat poc després de les vuit a Bèlgica, on a hores d'ara es reuneix amb el president de la Generalitat, Quim Torra, part del seu Govern -Jordi Puigneró, Laura Borràs i Maria Àngels Chacón- i els exconsellers a l'exili -Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí- a la delegació del govern davant de la Unió Europea. Aquesta és, també, la primera vegada que Puigdemont entri a la delegació des que el mes d'octubre va marxar de Catalunya. No ha viatjat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que s'ha quedat a Barcelona seguint la vaga de taxistes.

També s'han desplaçat un grup de diputats del grup parlamentari de JxCat, com és el cas dels portaveus adjunts, Eduard Pujol i Gemma Geis, o els membres de la mesa, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós. ERC ha enviat menys representació a Brussel·les, tot i que hi ha viatjat la portaveu del grup parlamentari, Anna Caula.

540x306 Puigdemont aterra a Brussel·les després de quatre mesos a Alemanya Puigdemont aterra a Brussel·les després de quatre mesos a Alemanya

Torra ja s'ha reunit minuts abans amb la delegada del Govern davant de la Unió Europea, Meritxell Serret. La trobada, la primera que tots dos fan a la seu de la delegació des d'assumir els seus càrrecs. En una entrevista a RAC1, Serret ha destacat que és "optimista" respecte la causa contra el Procés i ha coincidit amb Puigdemont que no es veu 20 anys fora de Catalunya. En aquest sentit, ha subratllat que tant Pedro Sánchez com Pablo Casado hagin posat sobre la taula reformar el codi penal per encabir nous delictes contra l'independentisme, una prova que no s'haurien comès els delictes que s'atribueixen en la causa que hi ha ara oberta al Suprem.

Està previst que Torra i Puigdemont compareguin a les 11 hores del matí, després d'haver abordat la situació política i el recorregut que pot tenir el Consell de la República, que ara hauria de prendre protagonisme amb el retorn de l'expresident a Waterloo.

Puigdemont i la resta de representants independentistes es desplaçaran les properes hores a la Casa de la República -situada a Waterloo- on aquesta tarda es farà un acte de rebuda a l'expresident. Servirà per exigir la llibertat dels presos polítics i els exiliats, un cop el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena va retirar les ordres de detenció europea i internacional i va renunciar a les extradicions dels dirigents independentistes a l'estranger. Un pas que ha servit perquè tots ells tinguin plena mobilitat arreu del món excepte a l'estat espanyol, on encara pesa sobre seu una ordre de detenció. A l'acte hi haurà diversos parlaments i comptarà amb la presència de membres de l'Associació Catalana pels Drets Civils -els familiars dels presos i exiliats-, de les entitats sobiranistes i també hi serà el raper Valtonyc.