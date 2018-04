Sànchez es posa a disposició de JxCat per presentar la seva candidatura a la presidència

Jordi Sànchez serà, de nou, el candidat a la presidència de la Generalitat de Junts per Catalunya. Tal com va avançar l'ARA la setmana passada, el grup parlamentari presentarà la candidatura de l'exlíder de l'ANC per tornar a posar a prova el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena: el comitè de drets humans de l'ONU va instar Espanya a garantir els drets polítics de Sànchez i des de JxCat interpreten que implica que el magistrat li ha de permetre concórrer al debat d'investidura. Llarena li va denegar malgrat un precedent al País Basc d'un pres preventiu per delictes de pertinença a ETA.

A través d'una carta remesa a JxCat aquest matí, el mateix Sànchez s'ha posat a disposició per presentar la seva candidatura a la presidència. "Ara és una decisió justa jurídicament i necessària políticament", ha afirmat. "És evident que l'estat espanyol no té altra opció que respectar la resolució del comitè de drets humans. No fer-ho seria un escàndol majúscul i evidenciaria nítidament davant les Nacions Unides allò que fa temps que denunciem: que l'estat espanyol no és una democràcia consolidada, que els drets polítics dels adversaris polítics del govern espanyol són vulnerats amb impunitat i que la llibertat d'expressió hi és seriosament amenaçada", afegeix en la missiva.

A primera hora, el president, Carles Puigdemont, ha fet arribar una carta al grup parlamentari de JxCat en què ha defensat aquesta estratègia. Un gest simbòlic que visualitza la voluntat del grup de mantenir Puigdemont com a líder moral de moviment, malgrat estar empresonat a Alemanya i no ser el candidat a la presidència.

"Cal exigir a l’estat espanyol el compliment de les mesures de les Nacions Unides i preservar els drets del diputat Jordi Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Fer-ho és un acte de justícia que repara el dany causat pels poders de l’Estat espanyol", afirma Puigdemont.

I afegeix: "En el cas que l’estat espanyol opti per ignorar

el dret internacional i la petició del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides i perseveri en la seva

persecució política i ideològica, demostrarà una vegada més que és capaç de qualsevol cosa per alterar el normal funcionament de la democràcia a Catalunya".

La renúncia de Turull

No ha estat l'única carta d'aquest matí. El diputat Jordi Turull, empresonat a Estremera des del 23 de març, ha remès una missiva al president del Parlament, Roger Torrent, per presentar la seva renúncia com a candidat. Turull, fins ara, era el candidat oficial a la presidència: es va sotmetre al primer debat però no va aconseguir la majoria absoluta. Abans de poder defensar el seu programa en la segona votació, Llarena va decretar-li presó preventiva. En la missiva, també avala l'estratègia de tornar a proposar Sànchez.



"De manera provisional i en funció de com es desenvolupin els fets, retiro la meva candidatura a la presidència de la Generalitat. El meu debat d'investidura, com és sabut, va quedar interromput en contra de la voluntat de la cambra i només se'n va poder celebrar la primera sessió. La segona part, per tant, queda pendent, però estic convençut que la situació política i jurídica sorgida de la decisió del Comitè de Drets Humans de l'ONU aconsella deixar-la en suspens i procedir a la investidura de diputat Jordi Sànchez. És un acte de justícia", afirma la carta.





El pla D abans de Sant Jordi

Malgrat la proposta de Sànchez, fonts de JxCat admeten que és probable que Llarena torni a denegar-li el dret a ser investit. És per això que ja s'han engegat les travesses de noms per presentar un candidat a la investidura que, aquest cop sí, pugui fer Govern sense les interferències judicials. L'objectiu dels independentistes és arribar a Sant Jordi amb l'executiu enllestit, tal com va explicar ahir aquest diari.

En les travesses de noms, pren força l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ja que reuneix com a mínim dues condicions que podria ajudar al consens entre les diverses ànimes dins de JxCat: té carnet del PDECat i s'ha erigit com una de les alcaldesses que més ha reivindicat el referèndum de l'1 d'octubre. De fet, coincidint amb la seva primera intervenció al ple del Parlament, el delegat del govern espanyol, Enric Millo, va anunciar una querella contra ella per cridar, segons ell, a atacar la delegació del govern espanyol a Girona.