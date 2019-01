Puigdemont intenta registrar una associació com a lobi davant la UE

L'entorn de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha intentat registrar com a grup d'interès (lobi) davant les institucions de la Unió Europea (UE) l'associació belga CATGlobal. La inscripció encara no s'ha completat per falta d'informació necessària, han dit a Efe fonts europees.

El registre d'aquesta associació sense ànim de lucre té la seu a la residència de Puigdemont a Waterloo, com també el Consell per la República, i es va tramitar el 14 de gener.

Això no obstant, CATGlobal ASBL no apareix en el registre públic de grups d'interès registrats davant les institucions comunitàries, un portal que gestiona la Comissió Europea. "Hi ha coses que s'han de canviar", indica una font comunitària a Efe pròxima a aquest procés que va precisar que es trigava "normalment dues setmanes" a rebre el vistiplau del registre si no s'exigia cap modificació.

En aquest procés d'inscripció es descriu CATGlobal en la categoria d'"organitzacions no governamentals", amb l'objectiu no lucratiu d'"afavorir, difondre i realitzar iniciatives susceptibles de promoure i portar a terme propostes que puguin donar suport al desenvolupament i l'impuls de la realitat social de la comunitat catalana".

L'associació, segons els documents del registre, diu que té representació a Bèlgica, Espanya, França i el Regne Unit, i s'interessa en particular per les activitats de la Unió Europea relacionades amb els "drets ciutadans" i "especialment els drets fonamentals, com el dret a la llibertat d'expressió".

Segons els documents, CATGlobal compta amb deu persones afiliades i hi treballen tres persones a temps complet i quatre a temps parcial, si bé no es detalla cap mena d'informació financera.

L'associació es va constituir a Bèlgica el febrer del 2018 i hi estan vinculats Jaume Cabaní, enginyer; Jaime Bernis Calatayud, lobista i soci de la consultora TAS Europroject; Erika Casajoana Daunert, consultora en comunicació pública; Josep Matamala Alsina, empresari que acompanya Puigdemont des que es va exiliar a Bèlgica, i Piet Van den Bergh, vinculat al servei d'estudis de la Confederació de Sindicats Cristians (ACV, segons la sigla en neerlandès).

Si la Comissió Europea rebutja el registre d'un grup de pressió davant les institucions comunitàries, ni la negativa ni els motius no es fan públics, van afegir les fonts.

Queixes de l'eurodiputada Becerra

L'europarlamentària liberal Beatriz Becerra, vicepresidenta de la comissió de drets humans de l'Eurocambra, es va dirigir a la Comissió Europea perquè considerava que l'associació de Puigdemont es va crear "per obtenir fons europeus destinats a subvertir l'ordre constitucional espanyol".

L'eurodiputada va traslladar una qüestió parlamentària a l'executiu comunitari, de la qual Efe ha obtingut una còpia: pregunta si la CE considera que CATGlobal compleix els criteris per obtenir ajudes públiques atesa la "situació judicial" de Puigdemont. El Tribunal Suprem va renunciar a la seva entrega perquè la justícia alemanya només va considerar que podia haver comès un delicte de malversació. L'alt tribunal espanyol també el volia jutjar per rebel·lió, com als dirigents independentistes empresonats.