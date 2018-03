Puigdemont reuneix els seus diputats dimecres a Brussel·les

El president, Carles Puigdemont, ha citat els diputats de Junts per Catalunya a Brussel·les per abordar els escenaris de la investidura. Segons expliquen fonts de la llista a l'ARA, després del veto del Tribunal Suprem a l'elecció de Jordi Sànchez com a president, Puigdemont ha citat el grup a Bèlgica aquest dimecres per abordar els següents passos de l'estratègia. Està previst que hi assisteixin la majoria de diputats, tot i que els consellers i els diputats processats al Suprem no hi podran assistir perquè tenen el passaport requisat.

Aquest matí el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha urgit a fer govern de manera immediata i no s'ha compromès a esperar Jordi Sànchez. Marta Pascal, coordinadora del PDECat, ha demanat en roda de premsa "generositat" per fer govern, tot i que ha mantingut que el seu candidat és Sànchez.

Ahir la defensa de l'exlíder de l'ANC va fer un gir en la seva estratègia judicial i va decidir recórrer la decisió del jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem, en lloc de demanar mesures cautelars al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Divendres el president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar el ple a l'espera de la resolució del tribunal europeu, que havia de prendre una decisió sobre el recurs en un màxim de 48 hores -les cautelars són una via excepcional.



En les últimes hores, el mateix president i la consellera Clara Ponsatí han tret ferro al fet que hi hagi una nova cita a les urnes. Aquest dilluns, en declaracions a Catalunya Ràdio, Ponsatí ha opinat que si és per factors externs com el veto del Tribunal Constitucional o del Suprem al candidat a la Generalitat, s'ha de desdramatitzar el fet d'haver d'anar a noves eleccions. "No s'ha de fer mai res a qualsevol preu", va dir la consellera ahir en declaracions a l'ARA des del Regne Unit, on s'ha traslladat per reincorporar-se a la universitat i ha obert així un nou front internacional.

Tanmateix, aquesta és una qüestió que també tensa el grup de JxCat. Aquest dilluns, des del PDECat, Pascal ha defensat que unes noves eleccions "no convenen" al país i que hi ha marge per encarrilar la legislatura i acabar amb l'aplicació de l'article 155.