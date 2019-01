Quim Torra: "Si veiés que no puc portar aquest país a la independència, plegaria"

Quan el 14 de maig del 2018 l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, va assumir el càrrec, ho va fer disposat a apartar-se quan la investidura de Carles Puigdemont, telemàtica o presencial, fos factible. Aquest dijous, des dels micròfons de RAC1, ha dictat una altra premissa: "Si veiés que no puc portar aquest país a la independència, plegaria".



"Treballo per arribar a la independència amb mètodes democràtics, de justícia i des de la no-violència", ha explicat Torra, tot i que ha indicat que, ara per ara, el més important és el judici contra l'1-O, que engegarà en les pròximes setmanes. "Comença un moment històric, un punt d'inflexió", ha afirmat.



En aquest sentit, i davant la "desconfiança cap a la justícia espanyola", el president ha confirmat que en cas que es produís una sentència condemnatòria contactaria de forma immediata amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per expressar-li el seu desacord. Però no només això, sinó que si es donés aquesta situació, demanaria personar-se a la cambra catalana per "oferir una proposta" de resposta. "Qualsevol solució haurà de comptar amb el suport del Parlament", ha sentenciat.

"Tots tenim coses pensades, però cal ser prudents. Em reservaré el que tinc pensat", ha demanat al periodista Jordi Basté, a qui no ha volgut confirmar si una possible resposta seria una DUI. "Qualsevol cosa que jo pogués dir ara centraria l'atenció mediàtica en el que passarà després de la sentència", ha argumentat.

El judici com a "altaveu mundial"

En clau judicial, el president ha anunciat que preveu desplaçar-se fins a Madrid per assistir de forma presencial al judici contra el Procés. "Aniré al judici i entraré dins la sala per donar suport als meus companys", ha advertit. D'altra banda, Torra també ha exposat la seva voluntat de viatjar a Brussel·les durant els mesos que s'allargui el judici per oferir diverses conferències sobre el conflicte a Catalunya. "Tindrem un nou altaveu mundial mirant el que passa al nostre país", ha expressat.



Pel que fa a la relació amb l'executiu espanyol, Torra ha lamentat que en els mesos de govern socialista "no ha canviat res" i que, per tant, el 'no' als pressupostos de Pedro Sánchez és rotund. "S'ha aturat la repressió? Els nostres companys són fora de la presó? Els nostres exiliats han tornat a casa? No", ha reflexionat el de JxCat.

Unitat de l'independentisme

D'altra banda, Torra ha reconegut que l'independentisme de partits "a vegades expressa opinions que porten a controvèrsies entre la ciutadania", tot i que ha criticat que els mitjans porten a l'extrem les discrepàncies entre els socis de govern. "Me'n faig creus com els diaris ho porten tot al cisma entre els partits", ha reblat.





En qualsevol cas, el president ha explicat que les tensions hi són, ja que la "situació política és d'extrema complexitat", motiu pel qual es necessita "la màxima generositat de tothom". Sobre el seu paper en aquesta disjuntiva, Torra ha citat l'expresidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, i ha dit: "Sabeu el Super Glue, que servia per unir coses? Jo intento ser això". "Intento promoure aquesta via d'unitat mínima imprescindible", ha reiterat.



Sigui com sigui, Torra ha recordat que en cas que es convoquessin eleccions no tornaria a presentar-se. "Jo he vingut a fer efectiva la República. Si no puc, intentaré ajudar aquest país des d'altres posicions", ha conclòs.