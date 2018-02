Rajoy, sobre el CEO: "És molt positiu que la gent hagi reflexionat i que baixi el nombre d'independentistes"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha valorat avui molt positivament el resultat de l'enquesta de l'últim CEO, que mostra que el 'sí' a la independència cau més de set punts respecte a l'octubre del 2017. "És molt positiu que hi hagi gent que hagi reflexionat sobre si val la pena tot el que han viscut", ha subratllat el cap de l'executiu espanyol.

Després de la cimera a Brussel·les sobre els futurs pressupostos de la Unió Europea per al període 2021-2027, Rajoy ha explicat en roda de premsa que "el 155 s'aixecarà automàticament" quan s'investeixi un president de la Generalitat. Tot i això, ha advertit que el candidat no pot ser Carles Puigdemont, i que s'hauria de proposar una persona que no tingués problemes judicials. "No té cap sentit que per la situació d'un senyor estiguem tots, començant pels set milions de catalans de Catalunya, en una conjuntura com aquesta", ha afegit.



De la mateixa manera, Rajoy ha apel·lat al retorn de la "normalitat" política, econòmica i social perquè, segons ha expressat, hi ha "nombroses ruptures entre amics i familiars" derivades de la situació a Catalunya. Per això, ha demanat que "s'imposi el sentit comú i passi així el 155".



Tot i que no ha avançat qui serà el successor per a la cartera d'Economia, el president del govern espanyol ha volgut posar en valor l'elecció de Luis de Guindos com a vicepresident del Banc Central Europeu, que, segons ell, demostra un "canvi molt important en la valoració que fa d'Espanya la Unió Europea".