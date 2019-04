República, plurinacionalitat i referèndums: els primers punts del programa d'IU

"Volem formular un nou projecte de país davant d'un model exhaust, incapaç de donar resposta a la realitat plurinacional”, ha publicat avui Izquierda Unida (IU), que ha presentat el seu programa electoral de cara a les eleccions generals del proper 2018. Ho ha fet a banda de Podem i Equo amb qui anirà de la mà en aquests comicis sota el nom de 'Unidas Podemos'.

República, plurinacionalitat i referèndum, són els primers punts dels que parla el text d’IU. L’escrit inclou la necessitat d'obrir un procés constituent que porti a Espanya cap a un model d'Estat federal, republicà i solidari que reconegui la "realitat plurinacional" i "les sortides democràtiques" per acabar amb el conflicte territorial i català, de la mateixa manera que articuli mecanismes de participació com la consulta vinculant, el referèndum o els pressupostos participatius.

"La III República es fonamentarà en un model d'Estat federal, defensant el dret d'autodeterminació dels pobles que conformen l'Estat basat en la lliure voluntat de les parts en unir-se en un projecte comú, com una elecció lliure i democràtica dels pobles", explica el programa. També defensa "les consultes populars o els referèndums" quan es tracti de parlar d’assumptes "de transcendència estatal, autonòmica o municipal convocats per la presidència del govern, els presidents de les comunitats autònomes o els alcaldes".

Esquerra Unida ha resumit ara la seva línia ideològica en "22 mesures clau per un país en lluita". El seu objectiu és que el nou model que surti del procés constituent que planteja "garanteixi constitucionalment els drets econòmics, socials i culturals del conjunt de la població" i serveixi per acabar amb les "nefastes polítiques neoliberals" desenvolupades fins ara. Des de IU, critiquen que "el pacte constitucional ha caigut pel bloqueig a la participació de la ciutadania, pel conflicte territorial a Catalunya, per la corrupció de certes elits polítiques, per la reforma de l'art. 135 de la Constitució per blindar les polítiques neoliberals d'austeritat i desmantellament dels serveis públics", entre d’altres.

D'altra banda, IU torna a plantejar la creació d'una banca pública que financi a diferents sectors per aconseguir la plena ocupació i afavoreixi el desenvolupament d'un nou model productiu, amb la investigació amb un paper clau.