Després d'acomiadar-se dels presos polítics a Brians II, just abans de ser traslladats a Madrid, el Govern s'ha reunit en un consell executiu extraordinari per expressar unitat i donar suport als acusats de rebel·lió i malversació a les portes del judici del referèndum de l'1 d'Octubre. Posteriorment, el president, Quim Torra, ha ofert una declaració institucional acompanyat de tots els consellers –menys Alfred Bosch (Exteriors) i Jordi Puigneró (Polítiques Digitals), que estan de viatge oficial– i el secretari de Govern, Víctor Cullell. "Som a les portes d'un judici que canviarà per sempre la relació del nostre país amb el Regne d'Espanya", ha començat el president. "El problema dels demòcrates catalans és també un problema de la comunitat internacional i de la Unió Europea", ha continuat.

D'aquesta manera, en un discurs en català i anglès, Torra ha interpel·lat la comunitat internacional a les portes del judici de l'1-O, demanant que estigui atenta a la "vulneració de drets fonamentals" que considera que s'està produint en aquest procés judicial. Ha demanat, així, que defensi la "llibertat" i la "justícia" i faci costat a l'autodeterminació catalana. La comunitat internacional, però, de moment, més enllà d'organismes pro drets humans, ha fet pinya amb el govern espanyol. De fet, aquesta setmana la Comissió Europea va assegurar que no tenia raons per dubtar de la independència dels tribunals a Espanya.

L'executiu s'ha bolcat aquest divendres en el trasllat dels presos a Madrid per a l'inici del judici, que finalment començarà el dia 12 de febrer. De fet, ahir el departament de la Presidència va anunciar que ajornava la taula de diàleg amb els partits catalans arran dels esdeveniments d'aquest divendres. Un ajornament que va ser criticat pel líder del PSC, Miquel Iceta.

651x366 Torra apel·la a la comunitat internacional: "El problema dels catalans és també el de la UE" / JORDI BEDMAR Torra apel·la a la comunitat internacional: "El problema dels catalans és també el de la UE" / JORDI BEDMAR

Trobada amb els presos a Brians II i reunió extraordinària de l'executiu

Els consellers i el president han donat suport als seus predecessors, als Jordis i a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, amb una reunió extraordinària aquest migdia al Palau de la Generalitat i una declaració institucional a la Galeria Gòtica. Els acusats s'enfronten a delictes pels quals la Fiscalia els demana fins a 25 anys de presó.

A primera hora d'aquest matí ha començat el trasllat dels presos polítics independentistes cap a Madrid, malgrat que el judici començarà el 12 de febrer. Els nou presos han iniciat el camí cap a la capital espanyola a dos quarts de deu després d'haver-se reagrupat a Brians II, a Sant Esteve Sesrovires, on han arribat des de Puig de les Basses, Mas d'Enric i Lledoners. Allà s'han pogut veure amb tots els consellers i el president.

A dos quarts de deu del matí han sortit cap a Madrid. Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva seran empresonats a Soto del Real i Dolors Bassa i Carme Forcell a Alcalá-Meco.

Els treballadors públics protesten a la plaça Sant Jaume

Aquest matí també han protestat els treballadors públics agrupats a les ADIC, les assemblees sorgides arran de l'aplicació del 155, concentrats a la plaça Sant Jaume i també davant el Parlament, on a les 12 també s'hi ha afegit el president del Parlament, Roger Torrent.

Els treballadors han reclamat la llibertat dels presos i la seva absolució. Aquesta tarda, les entitats sobiranistes –després d'haver convocat aquesta matinada a les presons– també han previst concentracions a les places dels municipis a partir de les set del vespre. Dilluns, a partir de les nou del matí, també han convocat a la plaça Sant Jaume.