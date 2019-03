Rivera i Casado posen la CUP en el punt de mira per les pintades a les seus de PP i Cs

El president de Ciutadans, Albert Rivera, i el del PP, Pablo Casado, han aprofitat aquest dimarts les pintades a les seus dels seus partits a Barcelona per posar en el punt de mira la CUP, demanant la retirada dels fons públics per a aquesta formació o directament la il·legalització, en el cas de Casado, en entendre que les seves joventuts estan darrere de les pintades, signades per Arran.

Rivera ha advocat per retirar els fons públics a la CUP per "utilitzar la violència", mentre que Casado ha considera que "és pura kale borroka". "Si l'atac és reivindicat per Arran, que és una associació de les joventuts de la CUP ha de ser il·legalitzada", ha continuat el líder popular, en un acte de precampanya a València, tot recordant l'aplicació de la llei de partits al País Basc: "Van dir cremarà Troia i només van deixar de cremar autobusos".

La pintada signada per Arran deia "Pels nostres cossos no passareu".

"¿Ha de seguir cobrant diners públics de l'Estat un partit que reivindica atemptats o atacs contra un altre partit? Això és el que ha fet la CUP", ha manifestat Rivera. Segons la seva opinió, "qui es dedica a trencar la democràcia i la convivència" i a "utilitzar la violència" no hauria d'obtenir finançament públic.

En el cas del PP, la seva proposta passa per la il·legalització de la CUP i la retirada de fons públics no només a l'esquerra anticapitalista sinó també als partits que "tinguin condemnats per sedició o rebel·lió", segons ha recordat Casado en el mateix acte, fent al·lusió a una proposició de llei que ja van intentar tramitar al Congrés, amb el rebuig majoritari de la cambra, inclòs el PSOE.

Els dos líders de la dreta espanyola amb representació parlamentària també han instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a "actuar" contra Quim Torra si persisteix en la decisió de no retirar els llaços grocs dels edificis públics, com li ha ordenat la Junta Electoral Central.