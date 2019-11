Albert Rivera dimiteix després de la debacle de Ciutadans

Final de trajecte d'Albert Rivera al capdavant de Cs, partit que liderava des de la seva fundació el 2006. El líder taronja ha dimitit aquest dilluns després d'una reunió de la Comissió Executiva Nacional de la formació, segons informa l'agència Efe. El detonant ha sigut el desastre electoral del partit, que ha perdut 47 escons i més de dos milions i mig de vots aquest 10-N. Ho ha comunicat en la reunió a porta tancada de la direcció. Rivera ja va anunciar ahir que estava disposat a "assumir" les conseqüències de la patacada a les urnes quan va convocar la reunió urgent i extraordinària de l'executiva. També se celebrarà un congrés extraordinari perquè els militants decideixin sobre el futur del partit. L'interrogant està en si el dirigent taronja també renunciarà a presentar-s'hi.

"Un líder polític ha d'assumir en primera persona no només els èxits sinó també el fracàs", va dir ahir en una breu compareixença després dels resultats electorals, que va titllar de "dolents sense pal·liatius ni excuses". Ja durant la campanya, el candidat havia afirmat que no s'aferraria a la cadira. "Jo no em vaig ficar en política per tenir un escó ni una targeta de visita", va insistir ahir, en què va assegurar que no faria "el que fan fer altres presidents de partits polítics". Advocat de professió, va treballar als serveis jurídics de La Caixa fins el seu salt a Ciutadans als 26 anys. La formació política ha estat des del seu naixement fortament marcada pel seu líder, que n'ha definit tant l'estructura organitzativa com l'estratègia política i ideològica que havia portat Cs a una trajectòria ascendent en pràcticament totes les eleccions. El 10-N ha estat la primera gran derrota de Rivera, però ha estat molt contundent. El dirigent ha dimitit abans de donar opcions a què veus crítiques li demanessin el càrrec.

Una de les figures més ben situades per substituir el català, que portava 13 anys al capdavant del partit, és Inés Arrimadas, excap de l'oposició a Catalunya que al febrer va fer el salt a Madrid. Ja en aquell moment múltiples veus del partit veien en el moviment una senyal que acabaria substituint Rivera. La tria d'Arrimadas, portaveu al Congrés i una de les figures amb més projecció al partit, implicaria un reforçament de l'aparell, donat que la diputada sempre ha estat fidel tant a Rivera com a la línia estratègica del partit. Amb tot, també existeix la possibilitat que altres veus saltin a la primera línia, com el líder del sector crític, l'eurodiputat europeu Luis Garicano.

Como dije cuando me marché, Rivera ha sido un líder excepcional, un luchador incansable que logró algo que nadie había conseguido antes: articular un gran centro político en España. Ha pagado sus errores y le honra marcharse ahora. Merece todo mi respeto y reconocimiento. — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) 11 de noviembre de 2019

També des del sector crític s'ha posicionat aquest matí l'exportaveu econòmic de Cs, Toni Roldán, que va abandonar el partit taronja perquè discrepava amb el veto a Pedro Sánchez i l'escorament a la dreta de la formació després del 28-A. Per a Roldán, Rivera "ha pagat els seus errors i l'honora marxar ara". Roldán, que al març va fitxar per ESADE, ha posat en valor el fundador de Cs com un "líder excepcional" i un "lluitador incansable" que va "aconseguir quelcom que mai ningú havia aconseguit abans: articular un gran centre polític a Espanya". "Mereix tot el meu respecte i reconeixement", ha recalcat.