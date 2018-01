La primera reunió de la mesa del Parlament no aborda la fórmula de la investidura

La primera reunió de la nova mesa del Parlament no ha tractat la possible investidura a distància que vol Carles Puigdemont tot i les peticions de diversos grups i l'informe dels lletrats en contra d'aquesta fórmula. De totes maneres, Junts per Catalunya ja ha entrat aquest dijous al registre del Parlament de Catalunya la seva sol·licitud perquè els tres diputats que té a Brussel·les puguin delegar el seu vot de cara a la sessió d’investidura i la resta de la legislatura.

La primera trobada, de 40 minuts, s'ha centrat en temes més protocol·laris i administratius, com donar compte de les tramitacions pendents de la passada legislatura i de l'informe de la diputació permanent. També s'ha acordat que, com l'anterior mandat, les reunions seran els dimarts a les 10h.

Segons fonts parlamentàries, el nou president ha començat la reunió amb una reflexió sobre la poca presència de dones a la Mesa -només n'hi ha una, Alba Vergés, com a secretària quarta- i ha demanat que els grups intentin que la manca de paritat no es torni a repetir en la composició d'altres òrgans parlamentaris, com les comissions i els grups.

A més, també s'ha fet una "reflexió" sobre la necessitat de "no normalitzar" que vuit diputats electes –Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín i Meritxell Serret– no poden acudir als plens perquè estan empresonats o a l'exili. Segons fonts de la mesa, s'ha fet constar aquesta situació anòmala per part de la majoria independentista de l'òrgan, encara que els representants de Ciutadans i el PSC no han fet cap oposició a aquesta reflexió.

No hi ha faltat cap dels membres que ahir els diputats van escollir per formar part de l'organisme: el president, Roger Torrent; el vicepresident primer, Josep Costa; el vicepresident segon, José María Espejo Saavedra; i els quatre secretaris: David Pérez, Joan García, Eusebi Campdepadrós i Alba Vergés.

En aquesta trobada també hi ha assistit la diputada de la CUP, Maria Sirvent, en qualitat d'oient. La legislatura passada, la fins ara presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va permetre als grups que no tenen representació a la mesa assistir a la reunió de l'organisme, tot i que no poden votar. Roger Torrent ahir ja va anunciar que seguiria els passos de Forcadell i també permetria als grups sense representació a l'organisme, entrar a la reunió. Amb tot, com que els grups parlamentaris encara no estan constituïts, la mesa encara no ha pogut abordar aquesta qüestió en la seva primera reunió.

Després de la reunió, Torrent ha iniciat la ronda de contctes amb els líders dels partits de cara la investidura, i durant aquest dijous es reunirà amb els comuns, el PSC, el PP i la CUP. De Junts per Catalunya es trobarà amb Eduard Pujol i Elsa Artadi, i fora de la ronda de contactes, fonts de la candidatura afirmen que Carles Puigdemont té previst trobar-se amb Torrent a Brussel·les, tot i que fonts de la presidència del Parlament avisen que encara no han abordat aquesta qüestió.

Aquesta possible trobada, però, ja l'ha censurat Ciutadans, perquè considera que no té sentit entrevistar-se "amb una persona que està fugida de la justícia i fer-ho amb els diners de tots els catalans". Ciutadans, per la seva banda, s'ha queixat de l'ordre que està seguint Torrent en la seva ronda de contactes amb els grups parlamentaris per abordar la investidura. En aquest sentit, Carlos Carrizosa ha lamentat que Torrent encara no s'hagi posat en contacte amb el seu grup per reunir-s'hi. "Està seguint un ordre totalment arbitrari i sense neutralitat institucional", ha criticat Carrizosa, que considera que el president del Parlament està prioritzant els acords amb "independentistes i ignora qui ha guanyat les eleccions".