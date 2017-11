Rovira destaca que la llista d'ERC permet que les dones tinguin igualtat d'oportunitats per fer política

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reivindicat que la llista del partit per a les eleccions del 21 de desembre és una llista cremallera que contribueix al fet que les dones es facin visibles i tinguin igualtat d'oportunitats per participar en política. Ho ha dit aquest dissabte abans de l'assemblea de dones d'ERC que celebren amb motiu del dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones i ha destacat que la llista d'ERC inclou tantes dones com homes i que és "un dels primers partits que ha assumit el compromís de fer llistes cremallera i que les dones tinguin igualtat d'oportunitats de participar en la vida pública i política".

Rovira ha expressat la necessitat que "les dones siguin referents, es facin visibles, estiguin en els espais de decisió política i puguin decidir", i ha defensat que les llistes electorals són un instrument per aconseguir-ho. La número dos de la llista d'ERC a Barcelona ha deixat clar que el repte dels republicans és aconseguir que les dones participin en l'administració, el Parlament i els governs per poder prendre les decisions polítiques.

Després de remarcar que estan "més a prop d'eliminar la violència masclista", Rovira ha anotat que la llista d'ERC està composta per dones "de molts orígens i molta diversitat compromeses a posar fi a aquesta xacra", ja que considera que la seva formació ha de ser exemplar en aquesta qüestió.