Rufián: "Ens estem carregant, potser irremeiablement, l'esperit de la investidura"

Toc d'alerta a Pedro Sánchez pel camí triat en les aliances. Esquerra, Més País, Compromís, EH Bildu i BNG han lamentat en la seva intervenció en el debat de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que les majories de la investidura estan en perill de cara al futur. "Estem literalment carregant-nos, potser irremeiablement, l'esperit de la investidura", ha afirmat el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que ha destacat que la unió de les forces d'esquerres i sobiranistes eren "palanca de progressisme". "Hem fracassat tots: els que ho saben i els que encara no, que són uns quants. Uns per no saber negociar i uns per no saber-ho explicar. Si fa 15 dies vam entristir molta gent, ara enrabiem encara més gent", ha assegurat el diputat republicà. "Potser de manera definitiva es constata la negativa del govern espanyol a negociar amb ERC. Han escollit la dreta", ha afegit.

Rufián ha reconegut que ERC "volia subscriure un acord polític amb el govern que servís per ara i per demà", però ha lamentat que l'executiu espanyol hagi triat un partit "reaccionari" com Cs. "Vostès juguen constantment a la geometria variable sota un axioma fals: o jo o el no res. Juguen a ser irremeiables. Juguen a convèncer per defecte i no per consens, juguen al xantatge: 'com que aquests d'ERC m'ho posen molt difícil m'obliguen a anar amb Cs que ho compra més barat'", ha apuntat Rufián. El preu de la dreta és la bandera i no les polítiques socials, segons el portaveu republicà: "Arrimadas no és Merkel, és Cospedal".

El diputat d'ERC ha qüestionat que se'ls acusés de "deslleials" i d'"egoïstes" per defensar mesures que posteriorment s'han adoptat i ha repassat les condicions que el seu partit posava sobre la taula perquè els seus 13 diputats no s'oposessin a la pròrroga. "Per què votar un estat d'alarma sense contraprestacions socials?", s'ha preguntat Rufián, que ha recordat que una de les peticions era recuperar la taula de diàleg. "La resposta del govern més progressista de la història és no, ja tenim a Cs", s'ha queixat.

ERC presumiblement votarà que no, tot i que Rufián no ho ha aclarit, mentre que la portaveu de JxCat, Laura Borràs, sí que ho ha anunciat amb claredat. En la seva intervenció, ha denunciat "l'atropellament a l'autogovern" i ha lamentat que el govern espanyol hagi preferit "l'abans taronja que cogovernada", en un rebateig de "l' antes roja que rota". "Ni són el govern més progressista de la història ni el país més descentralitzat del món, com ha quedat demostrat. Esperem, com a mínim, sortir vacunats contra el seu màrqueting i propaganda", li ha etzibat Borràs, que ha vaticinat que la "nova normalitat" potser és la regularitat en els pactes de l'executiu amb Cs.

El toc d'alerta a Sánchez ha arribat també de part del líder de Més País, Íñigo Errejón, fins ara inamovible al costat del govern espanyol. Els seus dos diputats tornaran a votar que sí per "respecte al poble espanyol" i ha avisat que la cinquena pròrroga tirarà endavant gràcies a ells, però també ha advertit que el bloc de la investidura "comença a diluir-se". "Cal cuidar els aliats", ha reiterat l'exdirigent de Podem, que ha precedit un indignat Joan Baldoví, portaveu de Compromís, que ha saltat del sí al no a l'estat d'alarma. "Avui intervinc des de la tribuna perquè es vegi la cara de decepció amb aquest govern", ha asseverat el diputat valencià. Pel que fa al BNG, el seu diputat, Néstor Rego, s'abstindrà perquè no ha aconseguit negociar que Galícia pugui decidir la mobilitat entre províncies durant el desconfinament, i també l'ha advertit: "S'equivoca buscant els vots de la dreta". En darrera instància s'hi ha afegit la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha recomanat al president espanyol "escollir bé".

La "ficció" de la majoria progressista

Qui no s'ha mogut des de l'inici del seu vot en contra a l'estat d'alarma és la CUP, que aquesta vegada s'ha dirigit a les formacions polítiques que lamenten que Sánchez estigui posant en perill la majoria de la investidura. La diputada anticapitalista Mireia Vehí ha recelat que es qualifiqui de progressista el govern que "passa per sobre dels drets dels pobles". "I no només parlo dels drets nacionals, sinó també de l'autodeterminació econòmica", ha assenyalat. "Mantenir la ficció de la investidura d'esquerres quan el que hi ha és autoritarisme no ajuda", ha afegit Vehí. De tota manera, ha donat la benviguda als partits que s'han sumat al no i ha afirmat que "des dels Països Catalans s'està donant un missatge molt clar".