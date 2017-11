Madrid denuncia davant la UE la campanya russa de "manipulació i desinformació" després de l'1-O

El govern espanyol denunciarà aquest dilluns a la Unió Europea la campanya la ingerència russa a través d'internet després del referèndum de l'1 d'octubre per intentar influir en la crisi política entre Catalunya i Espanya, segons ha assegurat el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis.

"Informaré sobre com s'han desenvolupat les qüestions de desinformació i manipulació al voltant del referèndum i dels dies posteriors a l'1-O", ha avançat Dastis, que aquest dilluns participa a la reunió de titulars d'Exteriors de la UE. "Vull deixar constància de com es plantegen aquestes qüestions", ha insistit.

Dastis no ha donat detalls de la suposada ingerència russa, però ha assegurat que, més enllà de les informacions publicades a la premsa, el govern espanyol disposa de dades "sobre com el trànsit a les xarxes en els dies posteriors al referèndum va passar per xarxes situades a Rússia". Fonts del govern de Mariano Rajoy puntualitzen que es tracta, sobretot, de les notícies difoses per mitjans de comunicació com 'Russia Today' i l'agència de notícies Sputnik.

El ministre d'Exteriors espanyol aprofitarà un debat sobre els equips de comunicació estratègica de la UE, dedicats a combatre la desinformació russa o de l'Estat Islàmic, per denunciar la ingerència de Rússia en el Procés.

Reunió entre Assange i Soler

Tot i que no ha transcendit el contingut de la reunió ni es tracta d'una trobada il·legal, Madrid també ha carregat contra l'empresari Oriol Soler per haver-se reunit amb l'activita Julian Assange a l'ambaixada d'Equador a Londres, informació revelada pel diari 'El País'. Dastis ha acusat Soler de posar pals a les rodes a la democràcia a Catalunya. "Hi ha molts indicis que aquest senyor i altres persones han estat intentant intervenir, manipular i afectar el que ha de ser un desenvolupament democràtic natural a Catalunya", ha assegurat el ministre.

Segons 'El País', Soler es va reunir el 9 de novembre durant quatre hores amb Assange, perseguit pels Estats Units per la publicació de secrets a través del web de Wikileaks. Des de l'1-O, el ciberactivista ha donat suport a la independència de Catalunya a través de Twitter.