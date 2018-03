SCC acusa la Guàrdia Urbana de dividir "per 4 o 5" l'assistència a les seves manifestacions

El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha acusat aquest dilluns la Guàrdia Urbana de Barcelona de dividir sistemàticament "per 4 o 5" l'assistència a les seves manifestacions mentre que multiplica els participants de les marxes independentistes. En una entrevista a TV3, Rosiñol ha assegurat que l'entitat compta amb experts que van validar que ahir hi va haver 200.000 persones a la manifestació convocada diumenge a Barcelona per exigir als partits independentistes que formin un govern, i no 7.000 tal com va assegurar la Guàrdia Urbana. Segons el mètode de recompte del periodista Jesús Rodríguez, la participació va ser encara menor, de 5.302 persones.

RECOMPTE manifestació @Societatcc a les 13:27h: 5.302 assistents. Foto és del moment àlgid, quan entrava la cua a l'avinguda Marquès de l'Argentera i s'estaven fent els parlaments. Marge d'error és mínim. Si trobeu algú sense punt groc aviseu. GUB ha dit 7.000, SCC ha dit 200.000 pic.twitter.com/pzGgSWEJth — Jesús Rodríguez (@albertmartnez) 18 de marzo de 2018

Sigui com sigui, Rosiñol ha atribuït el descens de participants respecte a marxes anteriors a la disminució de la "tensió social": "Ha baixat el nivell de risc de fer-nos mal, d'arribar a un precipici, de trencar un país i de sortir de la Unió Europea". No obstant, ha avisat que hi continua havent un problema a Catalunya perquè els partits independentistes "continuen en unes dinàmiques perverses" malgrat que la seva majoria parlamentària se sustenta en una "minoria de vots al carrer".

En aquest sentit, ha instat l'independentisme a presentar un candidat que assumeixi "que en democràcia s'ha de fer tot dins del marc legal" i que no hagi estat prèviament "protagonista de la deriva cap a la fractura social catalana". "Estic d'acord que sigui independentista, però que s'agafi un actor polític que tingui clar que això s'ha de defensar dins de la llei. A partir d'aquí, parlem de tot. No tenim cap complex en aquest tema", ha resolt.