Salut i Educació s’enduen el gruix dels Pressupostos

La voluntat expansiva de l’executiu català a l’hora d’elaborar els pressupostos del 2020 queda palesa en la despesa total, però sobretot en la despesa pressupostada per persona, que és la més elevada de la història i supera la dels comptes del 2010. Concretament, 197,57 euros per càpita de més que es reparteixen de manera general entre totes les partides excepte les de promoció social, l’Institut Català de Finances, l’Agència Tributària i els mitjans de comunicació.

La despesa en sanitat és la partida principal dels pressupostos, ja que concentra un 27% dels fons totals, i va ser una de les més afectades per les retallades pressupostàries dutes a terme entre els anys 2011 i 2014, en plena crisi econòmica. La recuperació de la despesa sanitària ha sigut una prioritat dels últims anys tant per al Govern –malgrat haver hagut de funcionar els dos últims exercicis amb uns comptes prorrogats– com per als comuns. Tot i així, la despesa en salut encara es queda en 54,40 euros menys per persona en comparació amb deu anys enrere.