Sánchez refreda la reunió amb Torra: ajustarà la seva agenda en funció del que "clarifiqui" el Parlament

Amb la vista posada en el debat entre els socis de govern a Catalunya, Pedro Sánchez refreda de moment la reunió amb la Generalitat i no ajustarà les agendes amb el president català fins que no es "clarifiqui" la situació al Parlament. Així ho ha apuntat aquest dilluns la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durant la roda de premsa posterior a l'executiva del partit. Si bé fonts de la Moncloa asseguraven dijous que la intenció era mantenir la trobada per a la primera setmana de febrer a Barcelona malgrat la decisió del Tribunal Suprem d'avalar la retirada de l'escó al president de la Generalitat, Ferraz avui ha volgut anar amb peus de plom i ha obert la porta a la possibilitat que al febrer Torra ja no estigui al capdavant del Govern.

Narbona ha assenyalat que "la voluntat" és complir amb el calendari pactat durant les negociacions amb ERC, però que "no es pot assegurar". Els republicans van acordar abstenir-se en la investidura de Sánchez a canvi d'instaurar una taula de diàleg al cap de 15 dies de la votació. El termini caduca demà i encara no hi ha ni data per a la reunió. Torra va exigir trobar-se amb Sánchez abans del tret de sortida a les negociacions entre el govern espanyol i el català.

"Cal esperar a veure com acaba la discussió avui al Parlament de Catalunya i si hi ha nous plens i es decideix sobre la continuïtat de Torra", ha dit Narbona. "El president [espanyol] es reunirà amb qui sigui president de la Generalitat en el moment que quedi clarificat per l'única instància que ho pot resoldre, que és el Parlament de Catalunya", ha afegit. De tota manera, els socialistes consideren que l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) deixa Torra sense escó, però en cap moment l'inhabilita per ser president de la Generalitat. "La condició de parlamentari és preceptiva per ser escollit president de la Generalitat, però no ho és per seguir sent-ho", ha puntualitzat la presidenta del PSOE.

Dona per fet eleccions a Catalunya

De fet, els socialistes ja donen per fet que aquest any hi haurà eleccions anticipades a Catalunya. Narbona ha anunciat que aquest 2020 ha de ser el de la "consolidació" del govern espanyol després d'un 2019 eminentment "electoral". Ara bé, ha admès que aquest any també serà "parcialment electoral", amb eleccions autonòmiques a Galícia, el País Basc i "és possible que també n'hi hagi a Catalunya".

Per encarar aquesta situació, Sánchez ha convocat una reunió del comitè federal per al 15 de febrer. Narbona ha emplaçat el president manxec, Emiliano García-Page, a posar sobre la taula en aquesta trobada les crítiques al president espanyol per defensar la reforma del Codi Penal. La setmana passada Page va arribar a titllar Sánchez de mentider per prometre en campanya electoral tornar a tipificar el delicte de referèndum il·legal i ara obrir la porta a reduir les penes del delicte de sedició. "Amb el Codi Penal no es mercadeja", va asseverar.