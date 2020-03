Sánchez aparca els pressupostos d'aquest any per uns d'"extrasocials" el 2021

Pedro Sánchez ha trepitjat avui un Congrés atípic per demanar unitat política enfront el virus. Ha trobat la mà estesa de PP a les mesures econòmiques aprovades i també a l'estat d'alarma, però en canvi ha topat amb les crítiques del que fins fa una setmana era el seu soci prioritari: Esquerra, que li ha demanat més restricció de moviments. El president espanyol ha fet per primer cop certa autocrítica en la gestió de la crisi i ha admès errors. "Amb el que sabem avui no hauríem actuat així ahir", ha dit. Per això s'ha compromès a revisar el sistema sanitari, retallat durant els anys de crisi, un cop acabi la pandèmia i ha alertat que "el més dur encara ha d'arribar". L'objectiu del govern espanyol és sortir amb un Estat més fort després de la crisi per no haver de tornar a "trobar a faltar serveis desmantellats".

Un cop s'aixequi l'estat d'alarma i acabi l'emergència sanitària, ha anunciat la presentació d'uns pressupostos "extrasocials", de "reconstrucció social i econòmica" per blindar l'estat del benestar. "Ja hi haurà temps de fer oposició", ha advertit sobretot als populars, que avui han tancat files amb Sánchez en la decisió de no confinar per separat les comunitats autònomes i de desplegar els militars al carrer -el líder del PP, Pablo Casado, ha demanat que també es mobilitzi l'exèrcit a Catalunya- però no ha mencionat els pressupostos. Durant el torn de rèplica, Sánchez ha aclarit que aparca així els comptes d'aquest any i ja presentarà directament els del 2021. "El 2020 no tindrà 12 mesos, sinó deu o fins i tot nou", ha dit augurant una crisi que durarà almenys dos o tres mesos. Espanya viu amb comptes prorrogats des del 2018, aprovats durant el govern de Mariano Rajoy.

La Moncloa creu que l'única resposta a la crisi sanitària i econòmica és la defensa del sistema públic i dels quatre pilars de l'estat del benestar. "Necessitem una sanitat pública de qualitat que no posi preu a la vida", ha dit assenyalant que la recessió que vindrà pot ser menys profunda tenint en compte que Espanya estava tenint bons indicadors econòmics abans de l'arribada de la Covid-19. Sánchez ha posat l'exemple de l'Alemanya de post guerra i de cop es va aixecar ràpid de les cendres. "La recessió pot ser profunda però en podem sortir ràpid si ho fem entre tots", ha assenyalat. També ha demanat a les empreses que mantinguin els llocs de treball i que els propietaris de pisos valorin no cobrar els lloguers durant un temps. Casado li ha replicat que "no és el moment de confrontar el que és públic i el que és privat" i que necessita el suport de les empreses.

"Fins que la vacuna no arribi, nosaltres som la vacuna"

Sánchez ha demanat per sobre de tot "unitat política", "superar les distàncies" per a la "reconciliació" davant del virus. Creu que només així es pot donar exemple als ciutadans. "No som rivals ni adversaris, sinó representants de tots els ciutadans, som comunitat. Només units vencerem el virus", ha dit a tall de conclusió. Als ciutadans els ha demanat "sacrifici i unió" perquè "el més dur encara ha d'arribar", quan el sistema sanitari tingui l'allau més alta d'infectats i s'acumulin els dies de confinament. El president espanyol ha dit: "Fins que la vacuna arribi, nosaltres som la vacuna", l'únic "tallafoc per frenar aquest incendi i posar-hi fi com més aviat millor".

Segons Sánchez, els éssers humans tendeixen pensar que haurien pogut "predir el desenllaç" de la crisi sanitària. Al seu parer, era difícil saber quines mesures adoptar més enllà de seguir les recomanacions dels experts i actuar de forma gradual. Per protegir-se de les crítiques, ha citat e cas de França. Considera que el president francès, Emmanuel Macron, no hauria mantingut la primera volta de les eleccions municipals si hagués sabut que no en podria celebrar una segona poc després. Per això el president espanyol ha justificat haver decretat l'estat d'alarma tan sols quan va ser "imprescindible", perquè restringeix drets "suficientment valuosos com per ser preservats fins l'últim moment".

Qui ha criticat més durament l'estratègia de Sánchez ha estat el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, qui ha reclamat, en la mateixa línia del president de la Generalitat, Quim Torra, el confinament total de la població. A més, ha demanat destinar al personal sanitari tots els diners que ara es gasten per a mobilitzar l'exèrcit. "Menys Guàrdia Civil i exèrcit patrullant per 'donar tranquil·litat' i més recursos per al personal sanitari", ha dit. Sánchez li ha replicat que ell és un defensor a ultrança de la descentralització a les comunitats i que l'estat d'alarma no s'ha aplicat en cap moment amb d'altra "intenció" que aturar el virus. De fet, el president espanyol ha citat a l'alcalde de Montblanc, que fins a finals de febrer era d'ERC -ara està amb la Crida-, que va reclamar l'exèrcit per reconstruir el pont destruït durant la riuada.

Al seu torn, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha lamentat que la resposta del govern espanyol a la petició de Torra, que demana el confinament total, sigui que el virus no entén de fronteres. "No hi ha res més cec que el que no hi vol veure. Cal confinar territoris per salvar persones!", ha defensat Borràs a través d'un fil de Twitter ja que no ha anat físicament al Congrés per precaució.

Revisió del sistema públic de salut

Sobre l'anunci de revisió del sistema públic de salut, Sánchez ha detallat que es crearà una comissió que analitzi "amb rigor" la situació en què es troba el sistema sanitari espanyol. Segons ha informat, s'elaborarà un llibre blanc perquè es facin els canvis necessaris. Considera que la "primera lliçó" de la situació d'emergència en què estem vivint és que hauríem de tenir un sistema públic encara millor. "No podem seguir ignorant que una bona sanitat requereix un sistema fiscal just", ha apuntat, després de la privatització progressiva del servei durant els anys de crisi. "No ho oblidem, perquè quan arriba una emergència així veiem més que mai les carències", ha afegit.

El portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha celebrat la proposta i ha demanat que en aquesta comissió també es faci una anàlisi exhaustiva de la participació del sistema privat sanitari en la crisi i si la privatització dels últims anys ha contribuït a empitjorar la situació. Echenique també ha enviat un avís velat a la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que els últims dies s'hauria oposat a un pla de xoc per protegir els treballadors. "En temps de guerra, economia de guerra", ha dit, i ha demanat deixar enrere el dogma de l'austeritat en el nou context de lluita contra el coronavirus. "No estem en situacions normals", ha advertit.

Sense premsa i només 90 persones a les instal·lacions

El Congrés ha viscut avui una situació excepcional. La premsa no ha pogut accedir a la cambra i només una trentena de diputats han representat els diferents partits. Tant Ciutadans, com Junts per Catalunya, la CUP i EH Bildu no han acudit a la compareixença per precaució, "responsabilitat" i fent cas de l'ordre de confinament a casa. Al no ser-hi, no han pogut intervenir perquè el reglament de la cambra no preveu situacions així.

Sí que hi havia el líder de l'oposició, Pablo Casado, juntament amb la seva portaveu al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, així com els portaveus del PSOE, Adriana Lastra; d'Unides Podem, Pablo Echenique; de Vox, Iván Espinosa de los Monteros –el líder del partit, Santiago Abascal, està contagiat–; d'ERC, Gabriel Rufián; i del PNB, Aitor Esteban. Per part del govern: la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i els ministres de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de Sanitat, Salvador Illa, de Defensa, Margarita Robles, i el de Transports, José Luis Ábalos. Tots ells han segut amb certa distància, d'almenys d'un escó. En total, al Congrés, avui han treballat físicament unes 90 persones, segons informen fonts parlamentàries.

En obrir la sessió, Batet ha admès que es tracta d'un ple "inusual", però no perquè l'hemicicle estigui buit, sinó perquè per primera vegada un govern explica l'aplicació de l'estat d'alarma. Ha advertit que la majoria dels diputats no hi eren per les recomanacions sanitàries tant de la mesa del Congrés com de la junta de portaveus. Finalment, ha donat suport al personal sanitari, però també a tots els que ens atenen en mercats i supermercats, així com els que netegen el carrer i permeten els serveis essencials.