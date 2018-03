Sànchez mantindrà l'escó arran del pronunciament de l'ONU i està a disposició de JxCat si el volen de candidat

L'encara diputat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real, s'ha replantejat deixar l'acta de diputat i també està disposat a presentar-se com a candidat a la presidència si així ho decideixen Carles Puigdemont i el seu grup parlamentari. Tanmateix, ha dit que aquesta és una "hipòtesi" de treball i que no ha pres una decisió.

Així ho han explicat el seu advocat, Jordi Pina, i l'especialista en dret internacional i membre de l'equip jurídic internacional Nico Krisch en roda de premsa per exposar els efectes de les mesures cautelars que va dictar el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides la setmana passada.

Krisch ha explicat que les resolucions de les Nacions Unides són d'obligat compliment per a Espanya perquè l'Estat va signar el protocol addicional del Pacte de Drets Civils i Polítics en què es fixa que els ciutadans poden acudir directament al Comitè de Drets Humans en cas de vulneració dels drets humans.

Tot i que ha admès que no hi ha sancions directes si Espanya no compleix la resolució, Krisch ha remarcat l'"excepcionalitat" que el comitè hagi dictat mesures cautelars per defensar els drets polítics de Sànchez.