Sant Vicenç dels Horts clama per l'alliberament de Junqueras

Els llaços grocs i els cartells de "Llibertat presos polítics" han tornat a omplir aquest vespre la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts, i ho han fet un cop més per reclamar l'alliberament del qui va ser el seu alcalde, Oriol Junqueras. La concentració, que ha reunit un miler de persones, l'han convocada l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural coincidint amb la vista que s'ha celebrat aquest matí al Tribunal Suprem. A sobre la taula hi ha la decisió sobre si s'estima o no el recurs d'apel·lació que va presentar el líder d'ERC per demanar que li retirin la mesura de presó provisional, que des del 2 de novembre compleix a Estremera.

"Som profundament cívics, pacífics i democràtics perquè som gent de pau. La nostra única arma és la paraula", ha assegurat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha llegit un missatge que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, els ha fet arribar des de la presó. En aquest missatge, Cuixart fa una crida perquè "no venci el desànim" i aposta per "convertir la por en esperança". En la mateixa línia, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha demanat persistir fins fer caure la "repressió" de l'Estat i ha avisat: "Mai cap procés judicial ha pogut resoldre un conflicte polític".

Els concentrats han cridat consignes com "Llibertat" i "No hi ha dret, no hi ha justícia", i han tancat la concentració cantant 'Els segadors' i 'L'estaca'. Entre aquestes concentrats hi havia cares conegudes d'ERC, com el diputat al Congrés Joan Tardà, i també l'anterior portaveu del Govern, Jordi Turull. La presència del conseller destituït, que també va estar durant un mes a Estremera, es contraposa amb l'absència de membres de la candidatura Junts per Catalunya aquest matí fora del Tribunal Suprem mentre es desenvolupava la vista. Turull ha assegurat que "no té sentit" que persones com el líder republicà, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart siguin a presó. "He vingut a mostrar tot el meu suport a Junqueras perquè els qui el coneixem sabem que no només és una persona de pau, sinó que ha militat sempre en el pacifisme", ha resolt.