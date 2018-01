Santamaría diu que si Puigdemont torna “ha de posar-se a disposició judicial” i l’insta a “seguir el camí del Suprem”

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reaccionat aquest dilluns al matí a la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de no respondre encara sobre si admet a tràmit o no el recurs a la investidura de Carles Puigdemont però condiciona la viabilitat del ple a la presència del candidat i al permís que pugui demanar al Tribunal Suprem per poder-hi assistir. Per a Santamaría, “el TC ha dit clarament que Puigdemont ha de posar-se a disposició judicial, i aquest és el camí que ha de seguir: el del Tribunal Suprem”.

Segons ha dit, és una "bona notícia" per als espanyols "de bé" el fet que el TC hagi prohibit una investidura telemàtica del candidat Carles Puigdemont. Santamaría ha dit que el govern espanyol anirà recorrent qualsevol nou pas que puguin anar fent els independentistes i que vagi en contra de la Constitució i les lleis, i ha recordat a Puigdemont que el TC ja li ha dit amb claredat el que ha de fer si torna a Espanya: posar-se immediatament a disposició del Tribunal Suprem.

Santamaría ho ha dit just després que l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, hagi explicat que veu "lluny" demanar permís al Suprem per acudir a la investidura i hagi obert la porta a recórrer a Estrasburg.

La vicepresidenta, a més, ha considerat que la decisió del TC no qüestiona “en absolut” el seu executiu. “Al govern ens sentim satisfets cada dia de complir amb la nostra obligació. Governar és pensar primer en el futur del teu país i després en el teu”, ha sentenciat a les portes d’un esmorzar informatiu a Madrid.