El Senat deixa sense escó el senador de Vox que es va penedir d'haver dimitit

La mesa del Senat va afirmar ahir que la renúncia a l'escó que aquesta setmana va presentar el senador de Vox Joan Ros és "irrevocable". Ros, que va dimitir perquè estava investigat per presumpta violència de gènere contra la seva dona, després se'n va penedir. I, tot i que ja havia enviat la renúncia a la presidència de la Cambra, després hi va enviar dos escrits posteriors intentant recuperar el càrrec. Amb tot, la mesa de la cambra ha estat taxativa, informa EUROPA PRESS.

Ho ha comunicat en roda de premsa la vicepresidenta primera del Senat, Cristina Narbona, que ha explicat que la Mesa ha estudiat els dos escrits remesos per Ros per recuperar l'acta i ha recordat que, d'acord amb el marc legislatiu, la renúncia té efectes "immediats i irrevocables" des del moment en què Ros es va dirigir a la mesa el 20 de febrer per comunicar que renunciava a la seva condició de senador.

"La Mesa ha considerat que no hi havia lloc a tenir en compte els escrits que ha remès amb posterioritat. A més, s'ha vist qüestionat pel seu propi grup per un comportament inadequat que no ha de ser tolerat", ha subratllat Narbona, en referència a les declaracions del portaveu de Vox al Senat, Jacobo González-Robatto, donant per definitiva la sortida de l'senador.

Els fets denunciats van tenir lloc a la localitat malaguenya de Alahurín de la Torre. Agents de la Guàrdia Civil van anar a un habitatge després d'un avís i es van trobar la dona de Ros amb signes de violència i restes de sang. La dona va ser traslladada a l'Hospital Clínic amb politraumatismes a diverses parts de el cos i davant les sospites, es va posar en marxa el protocol de violència de gènere. El cas va arribar a el Jutjat de Violència contra la Dona número 1 de Màlaga, que divendres passat va acordar una ordre d'allunyament per l'exsenador després que aquest anés a declarar voluntàriament en aquest jutjat.